Aplauden las Bancadas del PRI, PAN y PRD Corrección de la Corte a la Reforma Judicial

Se Debe Proteger la Autonomía Judicial en Zacatecas: Jorge Rada

Por Nallely de León Montellano

Los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en el Congreso local celebraron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que echó abajo parte de la reforma judicial aprobada en Zacatecas, al considerar que vulneraba la independencia del Poder Judicial y rompía el equilibrio entre poderes.

En rueda de prensa, acompañados por el abogado Jorge Rada Luévano y representantes del gremio jurídico, legisladores de oposición sostuvieron que la resolución confirma lo que habían advertido desde que se discutió la reforma: que el diseño del órgano de administración judicial permitía una intromisión indebida del Ejecutivo y el Legislativo en la vida interna del Poder Judicial.

Jorge Rada afirmó que la acción de inconstitucionalidad no sólo frenó una disposición que consideró contraria a la Constitución, sino que envió un mensaje claro sobre la necesidad de proteger la autonomía judicial en Zacatecas. Señaló que el diseño aprobado localmente para integrar ese órgano administrativo era inválido porque dejaba al Poder Judicial en minoría frente a los otros poderes. Además, llamó al Tribunal Superior de Justicia del Estado a fijar una postura institucional tras la resolución, al considerar que no puede pasar inadvertida una determinación de ese tamaño.

Después, el diputado Eleuterio Ramos dijo que la oposición mantuvo una postura responsable durante todo el debate de la reforma judicial, y subrayó que la resolución de la Corte representa una oportunidad para corregir el rumbo. Destacó que, con este fallo, el órgano de administración judicial deberá quedar integrado por tres representantes del Poder Judicial, uno del Ejecutivo y uno del Legislativo, y no bajo el esquema aprobado originalmente en Zacatecas.

A su juicio, el fondo del problema era claro: se pretendía dar control de la vida administrativa del Poder Judicial a poderes ajenos, afectando su independencia. En el mismo sentido, el diputado Pedro Martínez sostuvo que la acción de inconstitucionalidad no se promovió por cálculo político, sino porque había una violación evidente a principios básicos como la división de poderes y la autonomía judicial.

Dijo que ninguna reforma, por necesaria que parezca, puede construirse al margen de la Constitución. Remarcó que la independencia judicial no es un privilegio de jueces o magistrados, sino una garantía para la ciudadanía, pues de ella depende que las resoluciones se tomen con base en la ley y no bajo presiones políticas. Por su parte, Carlos Peña Badillo resaltó que desde el inicio de la discusión legislativa la oposición advirtió que la integración del órgano de administración judicial estaba mal planteada.

Recordó que la reforma federal contemplaba cinco integrantes, tres de ellos del propio Poder Judicial, mientras que en Zacatecas se optó por un esquema de tres donde la mayoría quedaba en manos de poderes externos.

Dijo que la resolución de la Corte corrige una decisión equivocada del Congreso local y devuelve dignidad al Poder Judicial del estado. También reconoció el acompañamiento de magistradas, magistrados y abogados que participaron en la construcción del recurso legal. Durante la ronda de preguntas, se explicó que la resolución no establece un plazo fatal, pero sí ordena que de inmediato el Tribunal Superior de Justicia nombre a los dos integrantes adicionales del Poder Judicial que faltan para completar el órgano de administración bajo el nuevo criterio.

Al final, una de las abogadas participantes, con experiencia previa dentro del Poder Judicial, advirtió que la reforma también golpeó la carrera judicial, al cerrar espacios que antes podían ocupar perfiles formados dentro del propio sistema. Señaló que ahora el reto es que los nuevos nombramientos recaigan en personas que realmente conozcan las necesidades administrativas y operativas de los juzgados.