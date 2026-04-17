Cabildo de la Capital Ratifica su Respaldo y Confianza en la Administración de Miguel Varela

Avanza Municipio de Zacatecas en Rendición de Cuentas con Aval a la Cuenta Pública 2025

En sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Zacatecas aprobó por mayoría calificada la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, dando cumplimiento a las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos públicos. Este acuerdo refleja el trabajo coordinado entre las distintas áreas de la administración municipal para garantizar un manejo responsable y eficiente de las finanzas.

El Alcalde Miguel Varela señaló que durante su administración no ha habido algún punto que no se haya aprobado por mayoría calificada y hoy no fue la excepción. “Se aprobó la cuenta pública hasta el mes de noviembre y la próxima semana se aprobará la del mes de diciembre del 2025” para entregar en tiempo y forma este ejercicio, apuntó Varela.

En el mismo marco de la sesión, se llevó a cabo la ratificación de Heberto Neblina Vega como Secretario de Tesorería y Finanzas del Ayuntamiento de Zacatecas, reconociendo su desempeño y compromiso al frente de esta área estratégica para el desarrollo del municipio. Su continuidad en el cargo permitirá dar seguimiento a los proyectos financieros en curso y fortalecer la estabilidad económica de la administración.