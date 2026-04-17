Convocan al 12° Encuentro de Ciencias Experimentales y 6ª Feria de Ciencias 2026

Buscan Detonar el Talento Joven

Por Miguel Alvarado Valle

Con la mira puesta en fortalecer el pensamiento crítico y la formación científica desde las aulas, la Unidad Académica de Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAPUAZ) impulsa la realización del 12° Encuentro de Ciencias Experimentales y la 6ª Feria de Ciencias 2026, un espacio que busca detonar el talento joven y fomentar propuestas innovadoras con impacto social y ambiental.

La convocatoria, dirigida a estudiantes de cuarto semestre y docentes, contempla actividades los días 7 y 8 de mayo, consolidándose como uno de los ejercicios académicos más relevantes en el nivel medio superior de la institución. Este encuentro tiene como propósito central promover el desarrollo de proyectos de investigación que respondan a problemáticas actuales, particularmente aquellas vinculadas con el medio ambiente, la sostenibilidad y la innovación.

A través de la elaboración, presentación y socialización de sus trabajos, las y los estudiantes no sólo fortalecen sus conocimientos, sino que también adquieren herramientas clave para analizar su entorno con una visión crítica y propositiva.

Las líneas de investigación que se contemplan abarcan temas prioritarios como biodiversidad, conservación, salud ambiental, gestión de recursos naturales (agua, suelo y energía), así como el estudio del medio ambiente urbano y la evaluación del impacto ambiental.

Estos ejes temáticos permiten a los participantes explorar distintas áreas del conocimiento científico, siempre bajo la guía y validación de un comité académico especializado.

En cuanto a la dinámica del evento, las exposiciones orales se desarrollarán el 7 de mayo en el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCyT) y en el CECODIC, mientras que la Feria de Ciencias tendrá lugar el 8 de mayo en la Preparatoria No. 2.

En esta última jornada, los asistentes podrán conocer de primera mano los proyectos a través de carteles científicos, prototipos y diversos materiales demostrativos elaborados por los equipos participantes. La convocatoria establece que los equipos deberán integrarse por entre dos y cinco estudiantes, quienes tendrán que presentar un resumen extendido, un póster científico y un producto demostrativo.

Los trabajos serán evaluados por especialistas con base en criterios como originalidad, metodología, rigor científico, impacto ambiental y claridad comunicativa, lo que garantiza un proceso académico sólido y formativo.

Al respecto, la directora de la Unidad Académica de Preparatoria, Tania Libertad Sánchez Romero, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas al señalar que la ciencia debe vivirse más allá del aula. Destacó que este encuentro brinda a las y los estudiantes la oportunidad de transformar sus ideas en propuestas reales, reafirmando así el compromiso de la universidad con una educación que inspire, cuestione y genere soluciones desde la juventud.