Coyotes Siguen Controlando el Frijol; Pagan Entre 5 y 8 Pesos el Kilo a Productores Locales: Adame

“Prevalece la Corrupción y Falta de Control de los Gobiernos”

Por Gabriel Rodríguez

Faustino Adame, coordinador del sector agrario en el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), informó que “hay tal desbarajuste en la adquisición del kilo de frijol que los coyotes, de nuevo al mando del proceso, están pagando entre cinco y ocho pesos el kilo del grano a los productores locales zacatecanos”.

Lo anterior, una semana después de que visitara la capital del estado María Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar, quien –por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum– amplió la oferta de compra del grano a los frijoleros de la entidad, al aumentar 10 mil toneladas más a las 96 mil adquiridas originalmente por el gobierno federal, a un precio de 16 pesos el kilo, cuando originalmente Sheinbaum Pardo habría ordenado que se pagaran 27 pesos.

Adame Ortiz indicó que, contrario a muchos buenos deseos, la con􀃀ictiva en el campo prevalece aun cuando se autorizara la compra de 10 mil toneladas más del producto, pero el caso es que “todavía hasta este jueves, esas 10 mil toneladas no se ejercían ya que su acopio daría inicio apenas este lunes 4 de mayo”, detalló.

“Nos han dicho que, antes de eso, primero terminarían de comprar las anteriores 96 mil toneladas el próximo 28 de abril, una vez que las autoridades de Bienestar Zacatecas comprendieron la necesidad de que se instrumentara la auditoría en los principales centros de acopio del estado pero, a causa del clima, el frijol ya comenzó a gorgojearse, es decir, que parte de ese tonelaje ha comenzado a pudrirse debido a que todavía hay grano de 2025”.

A ello, dijo que el problema se agrava, a causa de que ese frijol enfermo ya comenzó a contaminar al que se acopió este año.

Lo grave del hecho, aseveró, es que el precio de garantía, propuesto inicialmente por la presidenta Claudia Sheinbaum ya no será de 27 pesos kilo sino de 16 pesos, “lo cual significa que los mismos que estaban antes en el programa son quienes lo volverán a dejar al arbitrio, al libre mercado dictado por los propios coyotes”, deprecó.

De manera inicial se pensaba, para este año, alcanzar más de 450 mil toneladas de frijol, por lo que el acopio de 106 mil en realidad es insuficiente, hecho que ocurre en un momento de alta in􀃀ación en todos los productos por lo que, de entrada, a los 27 pesos a los que se pensaba vender, deberían trasladárseles costos para aumentarlo en rangos mayores a 30 pesos acorde como va el alza de la vida.

“Sin embargo, la gente de nuestra asociación ha revelado que los coyotes compran a cinco pesos el kilo del grano, lo que es una burla, ya que evidencia falta de control de las autoridades estatales y federales porque prevalece la corrupción, incluso dentro de nuestro mismo partido, Morena, de modo que tenemos que decir las cosas como son”.

Para concluir, dijo que ese gremio tiene a personas muy molestas a las que apenas se les pudo acopiar el frijol “pero básicamente a quienes sí se les pudo acopiar fue a los coyotes, como ocurre en varias regiones, por lo que nuevamente estamos en el escenario del desastre, pues esos mismos coyotes son los encargados de la venta real del producto, cuando el diésel está carísimo, incluidos aceites y refacciones mientras que los productores viven desesperados”.