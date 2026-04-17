Llegada del Gusano Barrenador a Zacatecas, por Incapacidad de las Autoridades Federales: Herrera

Llama a Instalar Cerco Sanitario en Tlaltenango y Villa de Cos

Por Gabriel Rodríguez

Cristian Herrera, titular de Vanguardia Juvenil Agraria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que hay documentación suficiente para los dos primeros casos de gusano barrenador dentro del territorio estatal, el primero de ellos ocurrido en una ternera de Tlaltenango y, el otro, en un perro de Villa de Cos. Herrera dijo que fue en días pasados cuando las autoridades sanitarias de la entidad ubicaron el primer caso del parásito en una becerra recién parida que sufrió la infección por el cordón umbilical que la unía a su madre.

“Podemos hablar de que no solamente ya está presente la enfermedad en el estado sino que, además, estadísticamente hablando, tal hecho no significa que al haberse detectado los dos primeros cuadros, no pudiera haber otros”.

Explicó que en Zacatecas hay muchos ganaderos que no cuentan con los recursos ni los conocimientos técnicos para identificar el proceso, “pues se trata de una mosca que pulula y que pudieran haberse infectado otros hatos ganaderos en diversas zonas del estado”.

Cabe destacar que el segundo caso se detectó este jueves en Villa de Cos, con la presencia de un perro infectado que procedía de San Luis Potosí, “pero el caso es que ese parásito estaba erradicado de México desde 1991, es decir, hace 35 años de seguridad respecto de ese malestar, incluida la brucelosis, que hoy de nuevo se hacen presentes”.

Explicó que es a causa de la carencia de recursos con que las autoridades federales han despojado a las labores preventivas en esa materia como el problema podría comenzar a cundir en todo Zacatecas “porque no podemos explicar de otro modo la presencia del malestar, si no es debida a la austeridad de recursos que ha ponderado la Federación al respecto”.

Asimismo, dijo que las personas de escasos recursos, poseedoras de uno, dos o tres animales, “no cuentan con el dinero suficiente para pagar médicos veterinarios y aplicarles medicamentos en tiempo y forma”.

Además, es obvio que “Estados Unidos no va a querer recibir el ganado de Zacatecas lo que va a provocar la caída en los precios del producto cuando en realidad se trata de una crisis generada por la incapacidad de las autoridades federales”.

Además, el especialista en la materia recordó que fue en el año 2019 cuando la Federación autorizó el ingreso de ganado irregular con vaquillas enfermas del sur continental a nuestro país “para regalarlo a los productores de escasos recursos, hecho que posteriormente los llevaría a que perdieran sus hatos completos debido a problemas sanitarios”.

Cristian Herrera indicó que su organismo trabaja en la vinculación de estudiantes de veterinaria de la UAZ para gestionar programas de apoyo mediante aplicación de preventivos en los corrales de las personas de menores ingresos, “que es el sector que nos preocupa entre los propietarios de algunas mascotas”, detalló.

“Los casos de Villa de Cos y Tlaltenango requieren de inmediato un cerco de 40 kilómetros a la redonda mínimo, acorde con lo que marcan los protocolos, ya que el vector puede incluso infectar a las personas”.