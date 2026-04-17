Proponen Impulsar el Turismo Rosa en Zacatecas

Se Avanzaría en Inclusión y Respeto, Además de Generar Derrama: Cruz

Por Nallely de León Montellano

La diputada Dayanne Cruz Hernández planteó desde tribuna una reforma a la Ley de Turismo del Estado para incorporar de manera formal el llamado turismo rosa o turismo LGBTQI+ como una vertiente específica dentro de la política turística de Zacatecas, con el argumento de que la entidad sigue desaprovechando oportunidades para diversificar su oferta y atraer nuevos segmentos de visitantes.

Durante la sesión de este jueves, la legisladora priísta señaló que el estado no ha logrado detonar todo su potencial turístico y que hace falta ampliar la visión con la que se promueve a Zacatecas, no sólo para generar mayor derrama económica, sino también para avanzar en inclusión y respeto a la diversidad.

En ese contexto, propuso que el turismo dirigido a personas de la diversidad sexual y de género sea reconocido en la ley como una modalidad con características propias, a fin de que puedan construirse políticas públicas específicas, espacios seguros y estrategias de promoción orientadas a este sector.

Explicó que este tipo de turismo contempla servicios, destinos, productos y experiencias que garanticen entornos libres de discriminación para integrantes de la comunidad LGBTQI+, en un país donde, recordó, la Constitución prohíbe cualquier forma de exclusión por orientación sexual o identidad de género.

Dayanne Cruz sostuvo que no se trata sólo de un tema de derechos, sino también de una posibilidad real de desarrollo económico para Zacatecas. Señaló que el estado cuenta con una población significativa que se identifica como parte de esta comunidad y que, además, existe un mercado turístico nacional e internacional que ya busca destinos seguros, incluyentes y respetuosos.

Según expuso, muchos viajeros LGBTQI+ toman decisiones con base en el nivel de seguridad, trato y aceptación que ofrece un destino, debido a que una parte importante ha enfrentado experiencias de discriminación durante sus viajes.

Por ello, dijo, no basta con tener atractivos turísticos, sino que también es necesario garantizar condiciones de hospitalidad reales. La propuesta contempla, entre otros puntos, reconocer formalmente esta modalidad de turismo dentro de la ley, establecer lineamientos para crear y promover espacios incluyentes, impulsar capacitación en diversidad para prestadores de servicios y generar mecanismos de certificación para establecimientos que cumplan con criterios de respeto e inclusión.

Con lo anterior, la legisladora planteó que Zacatecas pueda perfilarse como un destino más abierto, seguro y competitivo, capaz de atraer visitantes sin reproducir exclusión.

En otras palabras, no sólo se busca sumar un nuevo nicho turístico, sino obligar a que la política pública en la materia deje de ver la diversidad como un tema marginal.