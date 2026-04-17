Realiza DIF Capital Ciclo de Conferencias Sobre el Proceso del Duelo

La Presidenta Honorífica del Sistema Municipal DIF Zacatecas, Karla Estrada, encabezó el arranque del ciclo de conferencias con temas importantes sobre el duelo, organizado por el área de psicología de esta institución.

Durante su participación, Karla Estrada expresó que “hoy nos reúne un tema que nos toca el corazón: el duelo. Perder a alguien, una etapa de vida, la salud o un sueño, duele y muchas veces duele en silencio y en soledad”.

“En DIF capital sabemos que el dolor no se supera solo, se acompaña, se entiende y se abraza; por ello abrimos este ciclo de conferencias para ponerle nombre a lo que sentimos, para aprender a acompañar y para recordarnos que no estamos solos”, señaló.

Asimismo, agradeció a cada uno de los ponentes que compartió su conocimiento y experiencia “gracias por ayudarnos a construir puentes de esperanza, porque cada pérdida es distinta y cada corazón necesita un acompañamiento diferente”.

Por su parte, Mitzia Peláez, directora de DIF municipal Zacatecas, enfatizó que a través de estas conferencias se busca visibilizar que el duelo existe y es válido; dar herramientas para acompañar con empatía y tejer redes de apoyo en nuestra comunidad.

“Pedir ayuda no es debilidad, es valentía y aquí estamos para caminar juntos, porque cuando acompañamos el dolor, también sembramos esperanza”, concluyó.

De igual forma, Ana Josefina Pérez Madrid, responsable del área de psicología, explicó que la capacitación tiene la finalidad dar el acompañamiento a personas que estén en este proceso o que aún no hayan elaborado su duelo, para contribuir a prevenir trastornos emocionales severos.

“Este ciclo de conferencias fue especializado en duelo, dirigido a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, cuidadores y familiares”, informó.

Las conferencias que fueron impartidas por tanatólogos y tanatólogas fueron:

* Acompañamiento emocional en el duelo por separación y la importancia del duelo simbólico, dirigida a familiares de personas desaparecidas.

* Proceso de aceptación en el diagnóstico acompañamiento emocional a familiares y cuidadores, dirigida a personas con condiciones médicas graves o enfermedades crónicas.

* Reconstrucción en el proceso de vida y nueva identidad personal a través de la resiliencia, dirigido a mujeres solas y viudas.

* Acompañamiento en las discapacidades y la escucha en las emociones, dirigida a personas con alguna discapacidad.

* Acompañamiento en momentos difíciles con el duelo, dirigida a personas adultas mayores.

* Cómo vivir el suelo cuando todo queda en línea, dirigida para adolescentes de 13 a 17 años.

* Duelo sin manual: pérdidas trabajo y amistad, dirigida a hombres de 18 años en adelante.

* Caminan juntos en el duelo de la infancia, dirigida a niñas y niños de 5 a 12 años de edad.

Asimismo, el DIF municipal extendió un reconocimiento especial a las tanatólogas Cyntia Edith Dueñas Gracía, Olga Patricia Valdez Muro, Nancy Eugenia Rodríguez Mayorga, Ana Rosario Tenorio Martínez, Graciela Monreal Padilla y Flora Ileana Pinto Palma.

Así como a los tanatólogos Adolfo Castro Salas y Jaime Márquez Clemente.