Se Atora Propuesta Para Eximir de Refrendo Vehicular a Adultos Mayores: David González

No ha Llegado al Pleno al Quedarse en Comisiones, Señala

Por Gabriel Rodríguez

El diputado local por el PRI, David González, aclaró que “debió ser dentro de las comisiones de presupuesto del Congreso del Estado de Zacatecas, donde se atoró en meses pasados la propuesta del legislador por Morena, Martín Álvarez Casio, quien intentó formalizar una ley por la cual se eximiría del pago del refrendo vehicular a los adultos mayores de 65 años de escasos recursos”.

González Hernández expl icó que “fue cierto que la propuesta de Álvarez Casio, difundida de manera pública dentro y fuera de la cámara local, pretendía que los adultos mayores de 65 años ya no pagaran tenencias vehiculares, sobre todo las de menores recursos”.

“Recordamos muy bien la iniciativa introducida en tribuna por el compañero Álvarez Casio en meses pasados, pero estoy seguro que ese tema debe estar atorado en algún lugar de las comisiones, sujeto a revisión”.

Indi có que , por e l momento, s e comprometía a revisar dónde es que ese tema se estancó para darle seguimiento, a causa de que no ha dado resultados al momento, casi medio año después de que fuera iniciativa del legislador morenista en mención.

Ante ello, propuso averiguar dent ro de la Comi s ión de Presupues – to, además de los t rámi tes en que pudiera hallarse en análisis con el propio Álvarez Casio o con Santos González, otro diputado que maneja los temas.

Sin embargo, dijo que, probablemente, al ser dicha iniciativa sujeta a revisión por parte de la Secretaría de Finanzas, “podría no haber alcanzado el éxito deseado cuando se trata del ente estatal que revisa y autoriza las partidas con las que cuenta gobierno estatal dentro de sus arcas”.

Al aludir al tema, que pretendería liberar del pago a las personas mayores de 65 años, David González admitió que “en primer término, debe estimarse el efecto que dicha liberación de pago tendría respecto del impacto presupuestal por lo que esa y otras iniciativas pudieran hallarse detenidas bajo el mismo problema.

“Muchas de ellas nacen con dificultades a causa del conflicto presupuestal que representan por lo que hay que revisar en qué punto podría hallarse detenida”.

Además, advirtió que muchas de las leyes por ellas fundadas no llegan a ser publicadas dentro del periódico oficial de gobierno del estado “por conveniencia o ignorancia”.

Se le preguntó si no habría cometido Álvarez Casio la novatez de establecer una ley benéfica a miles de zacatecanos sin antes considerar los problemas que ésta traería aparejados.

“No lo sé, eso se requeriría de preguntárselo a él, porque de mi parte, no sé si su partido le dio un manotazo por proponer ese tipo de normas”.

Fina lment e indi có que t ampoco podr í a de c i r que fue nova t e z de l colega, sobre todo cuando, dent ro de su bancada, muchos morenistas estuvieron de acuerdo en aprobarlo, aunque finalmente “se le pudo haber cancelado”.

Asimismo, se le hizo saber si ellos no están ahí para luchar por ese tipo de logros en benef icio de sus representados, a lo que el interpelado enmudeció.