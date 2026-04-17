Tarifa del Transporte Sólo Tendría una Ajuste In􀃁acionario: Javier Reyes Romo

El Gobernador Tomará la Decisión Final, Señala

Por Miguel Alvarado Valle

El subsecretario de Transporte Público, Javier Reyes Romo, no descartó la posibilidad de un aumento en la tarifa del transporte en Zacatecas, aunque dejó claro que no sería en los términos planteados por los concesionarios, quienes han solicitado un incremento de tres pesos, sino que se trataría únicamente de un ajuste inflacionario.

Explicó que, tras esta petición, el Gobierno del Estado abrió mesas de diálogo para analizar a fondo la situación, tomando en cuenta factores como la economía de los usuarios, los costos de operación y las condiciones en las que actualmente se presta el servicio.

Actualmente, la tarifa se mantiene en 10 pesos para el público general y 7.50 pesos para estudiantes y grupos vulnerables, luego del ajuste de 50 centavos aplicado en marzo de 2025.

Reyes Romo precisó que estos incrementos no responden a una periodicidad fija, sino a variables como la inflación.

Entre los argumentos de los concesionarios destaca el aumento en el precio del diésel, que ronda los 30 pesos por litro, así como el encarecimiento de refacciones, mantenimiento y llantas, lo que ha complicado la operatividad del servicio.

No obstante, el funcionario reconoció que uno de los principales problemas es el deterioro del transporte público, ya que existen unidades con más de 30 años de antigüedad, incluso algunas que han sido utilizadas previamente en otras entidades.

Ante este panorama, señaló que cualquier posible ajuste deberá ir acompañado de compromisos para mejorar el servicio, al tiempo que adelantó que en un plazo aproximado de 10 días se presentará un estudio al gobernador, quien tomará la decisión final.