Universidad de la Vera-Cruz Lanza Esquema Híbrido con Horarios Vespertinos Y Sabatinos

Para Sectores que Quedan Fuera del Sistema Escolarizado

Por Miguel Alvarado Vale

Con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior y adaptarse a las necesidades de quienes trabajan o tienen otras responsabilidades, la Universidad de la Vera-Cruz presentó su nuevo modelo educativo UVC Pulse, una modalidad 􀃀exible que permitirá a más personas iniciar o retomar sus estudios sin abandonar su vida laboral o familiar. Este esquema surge como respuesta a una demanda creciente en Zacatecas por opciones educativas más accesibles, particularmente para adultos y jóvenes que no pueden ajustarse a los horarios tradicionales.

El rector de la universidad, Carlos Gabriel López Aranda, destacó que la intención es abrir oportunidades reales de formación profesional a sectores que históricamente han quedado fuera del sistema escolarizado. Indicó que UVC Pulse se caracteriza por ofrecer horarios diseñados específicamente para este perfil de estudiantes, con turnos vespertinos y nocturnos, así como una opción sabatina.

De esta manera, quienes trabajan durante el día podrán cursar una licenciatura en horarios de 1:30 a 7:30 de la tarde o de 6:00 a 10:30 de la noche, además de clases los sábados por la mañana. Otro de los elementos clave de este modelo es su formato híbrido, que combina clases presenciales con el uso de plataformas digitales.

Esto permite mantener la calidad académica y la formación práctica, al tiempo que brinda flexibilidad para continuar el aprendizaje fuera del aula y adaptarlo al ritmo de cada estudiante. Además de los horarios 􀃀exibles, UVC Pulse incorpora un componente de certifi- cación que busca fortalecer el perfil profesional de los egresados.

A través de este esquema, los estudiantes no sólo obtendrán su grado académico, sino también certificaciones y estándares de competencia laboral que respaldarán su preparación ante el mercado de trabajo. La universidad prevé que este nuevo modelo esté disponible a partir de septiembre de 2026, con la apertura de casi todas sus licenciaturas en esta modalidad.

Emmanuel Salas Enciso, director ejecutivo de la universidad, mencionó que esperan una demanda inicial de entre 100 y 150 estudiantes, lo que refleja el interés por opciones educativas más adaptables y acordes a lascondiciones actuales.

Finalmente enfatizó que con este lanzamiento, la institución apuesta por una educación más inclusiva y 􀃀exible, enfocada en responder a los cambios del entorno social y laboral, sin dejar de lado la formación integral.