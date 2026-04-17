Despliegue del Operativo de Seguridad de la Feria Nacional de San Marcos 2026

Abr 17, 2026 | Regional

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En Aguascalientes seguimos trabajando con responsabilidad, coordinación y estrategia para proteger lo más importante: la tranquilidad de nuestra gente y de quienes nos visitan

Con el objetivo de garantizar que la Feria Nacional de San Marcos 2026 se viva en un ambiente de tranquilidad y confianza, esta mañana realizamos el despliegue del operativo especial de seguridad en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Este esfuerzo conjunto fortalece las acciones de prevención, vigilancia y atención oportuna, para que familias locales, visitantes y turistas disfruten de una feria segura, ordenada y en paz.

En Aguascalientes seguimos trabajando con responsabilidad, coordinación y estrategia para proteger lo más importante: la tranquilidad de nuestra gente y de quienes nos visitan.