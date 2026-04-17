Despliegue del Operativo de Seguridad de la Feria Nacional de San Marcos 2026

Con el objetivo de garantizar que la Feria Nacional de San Marcos 2026 se viva en un ambiente de tranquilidad y confianza, esta mañana realizamos el despliegue del operativo especial de seguridad en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno.
Este esfuerzo conjunto fortalece las acciones de prevención, vigilancia y atención oportuna, para que familias locales, visitantes y turistas disfruten de una feria segura, ordenada y en paz.
En Aguascalientes seguimos trabajando con responsabilidad, coordinación y estrategia para proteger lo más importante: la tranquilidad de nuestra gente y de quienes nos visitan.