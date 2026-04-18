Acusan de Hostigamiento Laboral al Director del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión

Pese a Denuncia de la Afectada, el Acoso ha Aumentado: Jorge Rada

Por Nallely de León Montellano

El abogado Jorge Rada Luévano denunció públicamente un caso de presunto hostigamiento laboral al interior del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (SIZART), donde –aseguró– una funcionaria de alto nivel ha enfrentado agresiones constantes por parte de su superior jerárquico, sin que hasta ahora exista respuesta de las autoridades.

Se trata de Karen Aide Lara Robles, coordinadora de Noticias y jefa de Información del sistema estatal, quien desde el pasado 7 de abril presentó una denuncia formal, además de solicitar medidas cautelares para frenar el hostigamiento y garantizar condiciones laborales seguras. Sin embargo, según el litigante, lejos de detenerse, la situación se ha agravado.

“El hostigamiento no sólo no ha cesado, sino que ha recrudecido”, afirmó Rada Luévano, al señalar que las afectaciones ya rebasaron el ámbito laboral y han impactado también en la vida personal de la funcionaria, quien recientemente atravesó una cirugía de alto riesgo y, aun en incapacidad médica, continuó siendo objeto de presiones.

El abogado subrayó que, pese a que existe un criterio reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a los órganos internos de control a actuar de oficio ante este tipo de casos, la denuncia ni siquiera ha sido formalmente admitida o, al menos, no se ha informado sobre su trámite.

En ese sentido, advirtió que este caso no sería aislado, sino re􀃀ejo de un problema más amplio dentro de la administración estatal. Aseguró que otros funcionarios han acudido a su despacho para exponer situaciones similares, aunque no han presentado denuncias por temor a represalias.

“Hay una fractura interna en el gobierno”, sostuvo, al señalar que podrían surgir más casos en los próximos días si las víctimas deciden hacerlos públicos. La denuncia está dirigida contra el director del sistema, Hermelio Camarillo Conde, a quien se le atribuyen conductas sistemáticas de hostigamiento que, de acuerdo con la defensa, se han prolongado durante años y están respaldadas por testimonios y otras pruebas. Entre las medidas solicitadas, destacó el cese inmediato de las agresiones, la restitución de las funciones de la trabajadora –quien, según dijo, ha sido relegada de sus responsabilidades– y la apertura de un canal de diálogo que permita atender el caso dentro del marco legal.

Rada insistió en que, visibilizar la situación responde a la propia solicitud de la funcionaria, debido a la gravedad de los hechos y al impacto en su salud, en un contexto donde, dijo, el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres sigue siendo una deuda pendiente también dentro de las instituciones públicas.