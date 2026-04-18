Aseguran Motocicleta Desvalijada y con VIN Alterado

Durante recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Centro, elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, aseguraron una motocicleta con el Número de Identificación Vehicular (VIN) alterado, el pasado 12 de abril.

La unidad corresponde a la que aparece en un video difundido en redes sociales; sin embargo, como se aprecia en las declaraciones del involucrado, no se logró acreditar la propiedad del vehículo.

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales localizaron la motocicleta en aparente estado de abandono y sin placas de circulación. Al inspeccionarla, detectaron que no contaba con switch de encendido, presentaba cableado expuesto y un sistema improvisado de corta corriente.

Al verificar el número de serie, se observaron alteraciones visibles, con rayones que dificultaban la lectura de algunos dígitos, por lo que se solicitó apoyo para su análisis, confirmando que no contaba con registro.

Tras permanecer en el lugar sin que se presentara persona alguna, se procedió a solicitar una unidad para su traslado. Momentos después, un hombre se identificó como propietario; no obstante, no pudo acreditar la legal posesión del vehículo y mostró una actitud agresiva.

El individuo fue invitado a acudir a las instalaciones de la corporación para presentar la documentación correspondiente; no obstante, la factura exhibida no coincidía con el número de serie de la motocicleta.

Por lo anterior, la unidad fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.

Es necesario recalcar que alterar o “tallar” el número de serie de una motocicleta evita que se detecte como robada, dificulta su rastreo por autoridades, permite que se reutilice o se venda ilegalmente y/o busca encubrir piezas provenientes de otros vehículos.

Por lo que alterar el VIN o identificadores de un vehículo es una práctica ilegal y sancionada por la ley en México.