Coloquio “Construcción y Sostenibilidad, Nuestro Poder, Nuestro Planeta”

El evento integró conferencias magistrales, talleres y actividades de observación de biodiversidad en los campus universitarios.

En el marco del Día Mundial de la Tierra (22 de abril), la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción (CCDC), llevó a cabo los días 16 y 17 de abril el coloquio “Construcción y sostenibilidad, nuestro poder, nuestro planeta”. Este encuentro tuvo como propósito fomentar una cultura de actualización y responsabilidad ambiental, permitiendo que futuros profesionistas de áreas como ingeniería civil, urbanismo y arquitectura encuentren en este programa un punto de inflexión para su formación académica y personal.

Durante la inauguración, la decana del CCDC, maestra Ma. Guadalupe Lira Peralta, destacó la importancia de sensibilizar a la juventud sobre la preservación de la naturaleza y la búsqueda de un equilibrio entre las demandas sociales y ambientales. “Para la universidad es fundamental seguir abriendo espacios como este para que los estudiantes puedan convivir, desarrollarse y manifestar su creatividad en proyectos de gran alcance”, subrayó. Asimismo, la maestra Lira Peralta insistió en que la protección del entorno debe ser una responsabilidad compartida, pues todos los actores sociales deben involucrarse en el cuidado del planeta.

Por su parte, la doctora Lidia Guerrero Martínez, profesora investigadora del Departamento de Ingeniería Civil, agradeció la colaboración del Centro de Ciencias Básicas (CCB), cuya suma de esfuerzos motiva a seguir fomentando el diálogo interdisciplinario. “Gracias a los talleristas que compartieron conocimiento y son fuente de inspiración; seguimos dando pasos hacia un mejor futuro”, expresó la académica.

Como parte de la agenda, se realizaron actividades de gran impacto como el “Conteo universitario de aves: nuestro campus como hogar”; la exposición fotográfica itinerante “Enfoques que transforman la Ciencia en Emoción”, de la maestra Claudia Ilizaliturri Leño; la presentación de carteles de alumnos de bachillerato; el taller “Diseña el cartel: construcción sostenible y naturaleza en Aguascalientes”, así como la conferencia magistral “Hacia un modelo circular de gestión sostenible del agua en las ciudades”, entre otras.

De esta manera, la máxima casa de estudios del estado reafirma su compromiso con la formación integral de su comunidad y la promoción de prácticas que mitiguen el impacto ambiental en la región.