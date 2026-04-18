En Asamblea de Pueblos Unidos de Teúl, Reiteran Rechazo a la Presa Milpillas

Piden Diálogo con la Semarnat

Boletín del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes. El día de hoy [viernes], integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes estuvimos presentes como observadoras en la asamblea pública de los Pueblos Unidos de Teúl, Zacatecas, en defensa del territorio y el río Atenco.

Esta asamblea fue convocada por los pueblos para hablar sobre la práctica de exclusión de la Semarnat de eventos que las y los habitantes solicitaron. Hoy se contó con la presencia de defensoras, organizaciones civiles aliadas y expertas que hablaron del impacto ambiental y social del mega proyecto “Presa Milpillas”, contra el que han resistido por más de 10 años.

#LaLuchaSigue

Por más de 10 años las comunidades de Jiménez de Teul han rechazado el mega proyecto, denominado “Presa Milpillas”, un proyecto que pretende desviar el río Atenco, afectando a más de 3000 familias y donde se inundaran más de 240 hectáreas, afectando el ecosistema y a las familias que viven rio abajo.

Las defensoras y defensores del territorio han vivido intimidación, amenazas y hostigamiento, pero la lucha no ha desistido. Desde el mes de noviembre el movimiento por la Defensa del Territorio y del Río Atenco solicito una reunión con Semarnat y diversas autoridades, para dialogar directamente con los pueblos afectados en este mega proyecto.

La respuesta dada el 14 de abril parte de la dependencia, fue que no cambiarían la ubicación, y que la reunión se daría en el municipio de Sombrerete, a pesar de que el 87% de los pueblos impactados por la Presa Milpillas se encuentran en Jiménez del Teul, en cambio pretendían instalar pantallas para que sus pobladores pudieran estar “presentes”.

#noalapresamilpillas Con información de: Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, Observatorio de con􀃀ictos mineros de Zacatecas , REMA Red Mexicana de Afectadas/ os por la Minería.