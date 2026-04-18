Feria Nacional de San Marcos Reunirá a los Mejores Arqueros del Mundo Este 18 y 19 de Abril

Torneo Internacional de Tiro con Arco 3D

El torneo reunirá a más de 160 arqueros provenientes de 18 estados de la República y de Estados Unidos.

Se ofrecerá una bolsa garantizada de 10 mil dólares, y la entrada será gratuita para el público.

Todo está listo para que Aguascalientes vuelva a colocarse en la mira con el Torneo Internacional de Tiro con Arco 3D San Marcos 2026, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril como parte de las actividades emblemáticas de la Feria Nacional de San Marcos.

Reconocido como una de las competencias más importantes a nivel mundial en su modalidad, este torneo reunirá a más de 160 arqueros provenientes de 18 estados de la República y de Estados Unidos, consolidándose como un evento de alto impacto deportivo, turístico y económico para la entidad.

La sede será Gran Reserva Sabinos, un entorno natural especialmente diseñado para este desafío, donde los participantes recorrerán circuitos al aire libre, enfrentando blancos en forma de figuras de animales sintéticos a tamaño real, recreando escenarios de tiro tipo cacería. Esta experiencia no sólo eleva el nivel competitivo, sino que promueve el turismo cinegético, el deporte organizado y la convivencia familiar.

El torneo ofrecerá una bolsa garantizada de 10 mil dólares, y la entrada será gratuita para el público, brindando a visitantes y aficionados la oportunidad de conocer de cerca una disciplina espectacular y en constante crecimiento.