Hay “Cifras Alegres” en Seguridad; Aumentaron 50% las Desapariciones: Isadora Santivañez Ríos

Propone Cambio Estructural al Modelo de Seguridad

Por Miguel Alvarado Valle

La diputada Isadora Santivañez Ríos presentó ante el Senado de la República los avances de la nueva Ley de Seguridad Pública para Zacatecas, en el marco de un encuentro de comisiones de seguridad pública que reunió a legisladores federales y locales. Durante su participación, subrayó la urgencia de actualizar el marco normativo estatal, luego de más de una década sin reformas de fondo, con el objetivo de responder a las actuales condiciones en materia de seguridad.

La legisladora advirtió que el análisis de la situación en Zacatecas ha estado marcado por el manejo de “cifras alegres”, lo que ha derivado en la omisión de problemáticas graves. Entre ellas, destacó el incremento del 50 por ciento en desapariciones, un dato que, aseguró, distorsiona el diagnóstico real y limita la efectividad de las estrategias implementadas por las autoridades.

Asimismo, señaló que la persistencia de hechos de alto impacto continúa generando incertidumbre entre la población. Como ejemplo, mencionó la localización de cuerpos en espacios públicos como Plaza de Armas, así como ataques a comandancias en la actual administración, situaciones que evidencian la necesidad de replantear el enfoque de seguridad y fortalecer la capacidad de respuesta institucional.

Frente a este panorama, explicó que la nueva legislación propone un cambio estructural al modelo de seguridad, apostando por un enfoque de seguridad ciudadana. Este modelo prioriza la prevención del delito, la participación activa de la sociedad y la construcción de paz, con la intención de atender las causas de la violencia y no sólo sus consecuencias.

Entre los principales ejes de la iniciativa destacan la incorporación de un enfoque basado en derechos humanos y perspectiva de género, la creación de un Centro Estatal de Inteligencia, así como el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. También se contempla la profesionalización policial y la garantía de derechos laborales para los elementos, como parte de una estrategia integral para dignificar la función pública en este ámbito.

La diputada puntualizó que la iniciativa busca transitar de un modelo reactivo a uno preventivo, al tiempo que plantea fortalecer a los municipios y mejorar su acceso a recursos federales.