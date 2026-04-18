Inicia la Cuarta Feria de Posgrados de la Universidad Autónoma de Zacatecas

En el Portal de Rosales

Por Nallely de León Montellano

Con el objetivo de acercar la oferta académica de posgrado a la población, la Universidad Autónoma de Zacatecas llevó a cabo la inauguración de la cuarta Feria de Posgrados en el Portal de Rosales, en pleno Centro Histórico. Desde temprano, el espacio se llenó de módulos informativos, estudiantes, docentes e interesados en conocer las opciones de especialización que ofrece la institución, en un intento por romper la distancia que, reconocen, aún existe entre la academia y la sociedad.

Durante el arranque, se explicó que actualmente la universidad cuenta con 60 programas de posgrado, de los cuales 42 están reconocidos por el Sistema Nacional, lo que coloca a la UAZ entre las instituciones con mayor número de programas avalados a nivel nacional.

Con la feria mencionada buscan visibilizar lo que se produce dentro de la universidad, desde la investigación hasta los proyectos que se desarrollan en distintas áreas del conocimiento, y que muchas veces permanecen fuera del alcance del público en general. También se destacó que, aunque no todos los programas cuentan con beca –principalmente aquellos con enfoque profesionalizante–, la oferta académica sigue ampliándose y manteniendo presencia a nivel nacional.