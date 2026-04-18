Nombra el PRI Delegados Para Renovación de Dirigencias Municipales

En una reunión de trabajo celebrada ayer en el Salón Presidentes de la sede estatal del PRI, el Presidente Carlos Peña Badillo y el Delegado General del CEN, José Marco Antonio Olvera Acevedo, entregaron nombramientos para ocho Delegados que serán responsables de conducir la renovación de dirigencias municipales en Calera, Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Loreto, Pinos, Sombrerete y Zacatecas.

Para Calera, se nombró a Cruz Tijerin Chávez; en Fresnillo, a Luis Alfredo Chávez González; en Guadalupe, a Juan García Páez; en Jerez, a Mario Alberto Ramírez Rodríguez; en Loreto, a Omar Téllez Aguayo; en Pinos, a Juan Carlos Saucedo Sánchez; en Sombrerete, a Alberto Ruiz Flores Delgadillo y en Zacatecas, a Carlo Magno Lara Muruato.

Al darles posesión de su cargo, el Presidente estatal Carlos Peña Badillo les indicó que la renovación de las dirigencias municipales debe ser un proceso que se base en los acuerdos, los consensos y la búsqueda de una candidatura de unidad.

Y agregó que se trata, en todo caso, de tener una estructura en cada municipio lo más sólida posible, para que sus tareas puedan fortalecer la organización del partido y estimular la participación de la militancia de cara al 2027.

Por su parte, el Delegado General del CEN, José Marco Antonio Olvera Acevedo reconoció la trayectoria partidista de cada uno de los Delegados y destacó su compromiso de trabajar en equipo para consolidar al priismo de cada uno de estos municipios.

Asimismo, los exhortó a mantener una comunicación permanente con la militancia y trabajar con responsabilidad y compromiso para construir una estructura territorial sólida rumbo a los siguientes retos electorales.