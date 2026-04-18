Nueva Protesta de Productores de Frijol, Ahora en Fresnillo

“Nos Traen con Puras Mentiras”, Truenan

Por Nallely de León Montellano

Productores de frijol de Fresnillo tomaron las instalaciones de Alimentación para el Bienestar ante la falta de cumplimiento en acuerdos previos relacionados con la recepción y pago de su cosecha, en una protesta que, aseguran, responde al cansancio acumulado tras meses de incertidumbre.

Desde temprana hora, campesinos provenientes de distintas comunidades del municipio se concentraron en el lugar para exigir la presencia directa de funcionarios responsables, particularmente del ingeniero Ángel Oláis Ávila, jefe de la Unidad Operativa de Alimentación para el Bienestar con quien ya habían sostenido una mesa de diálogo días antes sin resultados concretos.

Los inconformes insisten en que no representan intereses de intermediarios, sino que se trata de productores que han entregado o intentan entregar su frijol bajo el esquema de precios de garantía, pero que enfrentan retrasos en la documentación y el pago.

“Nos traen con puras mentiras”, señalaron durante la manifestación, al explicar que desde noviembre algunos ya cuentan con recibos, pero no han podido concretar el ingreso del producto ni recibir el pago correspondiente. Otros, incluso, tienen el frijol ya entregado en centros de acopio, pero sin que este haya sido formalmente documentado. La preocupación central, advierten, es que el retraso derive en una reducción del precio, pasando de los 27 pesos por kilo –establecido en el programa– a montos menores, lo que impactaría directamente en su economía.

De acuerdo con estimaciones de los propios productores, la problemática involucra entre 500 y 600 toneladas de frijol que permanecen en espera de ser recibidas o registradas formalmente. Las comunidades afectadas incluyen Milpillas, Estación Gutiérrez, Colonia Redención, El Tigre, La Encantada, La Quemada y Vallecitos, todas en Fresnillo.

Mientras tanto, el producto permanece almacenado en condiciones precarias, a la intemperie, moviéndose constantemente para evitar daños por el sol o la lluvia, o resguardado en espacios prestados ante la falta de certeza sobre su destino.

Además, denunciaron agresiones físicas durante intentos previos de diálogo con personal en las instalaciones, lo que elevó la tensión del conflicto. A pesar de ello, reiteraron que su intención es mantener una protesta pacífica.

Aunque reconocieron el programa federal como un apoyo importante para el campo, señalaron que su implementación ha estado marcada por irregularidades que impiden que el beneficio llegue de manera efectiva a los pequeños productores.

Los manifestantes advirtieron que permanecerán en el sitio hasta obtener una respuesta clara y, de no haber solución, no descartan trasladar la protesta a la Ciudad de México, en las oficinas centrales del programa, para exigir el cumplimiento de los acuerdos.

Los productores finalizaron diciendo: “Nosotros no pedimos nada extra, sólo que se cumpla lo que ya está”.