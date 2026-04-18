Presentan Libro Sobre la Evolución Crítica a la Obra de Amparo Dávila

Enfrentó Prejuicios Vinculados al Género: Carmen Carrillo Juárez

Por Miguel Alvarado Valle

En el marco del Primer Seminario Internacional de Estudios Crítico-Literarios dedicado a Amparo Dávila, la presentación editorial del libro de la investigadora Carmen Dolores Carrillo Juárez se consolidó como uno de los momentos más reveladores del encuentro, al poner sobre la mesa la revalorización crítica de una autora que durante décadas permaneció en los márgenes de la recepción literaria.

La docente investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro explicó que su obra Amparo Dávila en su proceso de recepción, surge de una inquietud central: entender cómo ha cambiado la lectura y valoración de Dávila con el paso del tiempo.

A partir de una revisión exhaustiva de tesis, reseñas y archivos, identificó un vacío significativo en los estudios académicos previos a finales de la primera década de los 2000, lo que evidencia que el reconocimiento actual de la narradora no siempre fue evidente ni generalizado.

Uno de los hallazgos más contundentes de su investigación se encuentra en la recepción inicial de textos clave como Árboles petrificados, obra por la que Dávila obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia. Lejos de recibir únicamente elogios, la autora enfrentó críticas que cuestionaban su estilo y temáticas, en algunos casos desestimando su propuesta literaria.

Este contraste permite observar cómo ciertos prejuicios, especialmente vinculados al género y a las expectativas narrativas tradicionales, influyeron en la manera en que fue leída en su momento. Carrillo Juárez también profundiza en el diálogo contemporáneo que distintas escritoras han establecido con la obra de Dávila.

Autoras como Cristina Rivera Garza, Guadalupe Nettel y Cecilia Eudave han retomado elementos de su narrativa, no como una simple in􀃀uencia, sino como una forma de reinterpretación y construcción de nuevas rutas literarias.

Este fenómeno, explicó, va más allá de la intertextualidad y re􀃀eja una toma de postura consciente sobre las genealogías femeninas en la literatura. En este sentido, la investigadora subrayó que las escritoras del siglo XXI están eligiendo activamente a sus precursoras, reivindicando figuras que en su momento no recibieron la atención que merecían.

Enfatizó que la figura de Dávila emerge así como un referente fundamental, no sólo dentro de la literatura fantástica, sino como una autora que abrió posibilidades temáticas y estilísticas que hoy cobran nueva relevancia, especialmente en torno a la ambigüedad narrativa y la exploración de lo siniestro desde lo cotidiano.

Finalmente, la presentación dejó claro que el renovado interés por Amparo Dávila no es fortuito ni localista, sino parte de un reconocimiento más amplio que incluso ha trascendido fronteras.

La investigadora destacó el creciente interés internacional en su obra, así como la necesidad de fortalecer su estudio desde espacios académicos y culturales en México.