Realiza DIF Capital Capacitación “Espera; Hablemos de Suicidio”

Con el compromiso de implementar acciones en beneficio de la salud mental, para reflexionar y sensibilizar sobre la importancia de este tema, se llevó a cabo la capacitación Guardianes para la Prevención del Suicidio, basada en el modelo Espera; Hablemos de Suicidio.

Esta capacitación que se llevó a cabo en la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Zacatecas, fue impartida por el Psicólogo Brandon Beltrán Figueroa, especialista en el tema.

Es importante destacar que el modelo “ESPERA; Hablemos de Suicidio” es una estrategia clave para la formación de guardianes en la prevención del suicidio, ya que promueve un enfoque basado en la empatía, la escucha activa y la acción informada.

Mitzia Peláez, destacó la importancia que tiene la salud mental y la prevención del suicidio, que “son temas que no deben ser ignorados porque hablar de la prevención del suicidio es hablar de empatía, de escucha y de esperanza, es reconocer que detrás de cada sonrisa puede haber una lucha silenciosa y que nadie debería enfrentarla en soledad”.

Asimismo, expresó que se busca sensibilizar y destacar la importancia de este tema, “queremos derribar estigmas, acercar herramientas, fortalecer redes de apoyo y recordar que la salud mental es tan importante como la salud física”.

Enfatizó que desde la administración que encabeza el Presidente Municipal, Miguel Varela, se están implementando acciones para crear espacios seguros, dónde el diálogo sea abierto y el acompañamiento constante.

“En el municipio de Zacatecas queremos lograr construir una cultura donde pedir ayuda sea un acto de valentía, no de vergüenza, en dónde cada persona sepa y sienta que su vida tiene valor, que su voz importa y que siempre hay alguien dispuesto a escuchar”, concluyó.

Por su parte, el psicólogo Brandon Beltrán Figueroa, destacó que a través de esta capacitación se puede transmitir el conocimiento, así como fortalecer a las personas conscientes de la importancia de la prevención, el acompañamiento, el compromiso humano y la promoción del bienestar en la sociedad.

“El comportamiento suicida no discrimina a ningún grupo social, ya que cualquier persona puede tener conductas de riesgo, pero es importante las habilidades de afrontamiento, las habilidades de regulación y las redes de apoyo para prevenir el suicidio”.

De igual forma exhortó a la ciudadanía a no dudar en pedir ayuda cuando se sienta dolor emocional, “ya que el primer paso para prevenir el suicidio es hablar, no dejemos que el silencio cobre más vidas, hablemos con nuestros hijos, familiares, amigos, compañeros de trabajo; estemos atentos a las señales, como cambio de comportamiento, aislamiento, desesperanza, autolesiones, etc; no tenemos que ser expertos en salud mental para apoyar a alguien”, indicó.

Finalmente expreso que “tenemos que brindar espacios de formación en los que sembremos conocimiento, pero sobre todo construyamos puentes de esperanza que impactan en los entornos laborales, familiares y comunitarios”.

Durante este evento estuvo presente en representación del alcalde Miguel Varela; Rocío Martínez Rodríguez, titular del departamento de Derechos Humanos; Paloma de la Luz Martínez Aranda, directora de Educación; y Georgina Arce Ramírez, directora de INMUZAI.