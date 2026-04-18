Saldo Blanco en Robos a Escuelas Durante Semana Santa: Serrano

Intervino la SSP Ante Caso de Bullying en un Plantel

Por Miguel Alvarado Valle

Hubo saldo blanco en robos a escuelas durante el periodo vacacional de Semana Santa, festinó el secretario de Seguridad Pública del municipio, Gustavo Serrano Osorio, quien aseguró que los resultados responden al trabajo preventivo y a la coordinación directa con las instituciones educativas. Señaló que no se recibió ningún reporte ni en el 911 ni ante la Fiscalía, lo que confirma una disminución importante en este tipo de incidencias que anteriormente afectaban a los planteles durante los periodos sin clases.

En entrevista, explicó que este logro se debe en gran medida a la comunicación constante que mantienen con directores y personal educativo, lo que ha permitido actuar de manera oportuna ante cualquier situación.

No obstante, reconoció que durante las vacaciones surgieron otros temas que requirieron atención inmediata, como el caso de una primaria donde se detectó un mensaje que advertía sobre posibles actos violentos entre estudiantes.

Serrano Osorio detalló que, tras conocer el caso, se activó un protocolo de intervención en coordinación con la directora del plantel y padres de familia. Como parte de las acciones, se diseñó un operativo especial para el regreso a clases, con el objetivo de garantizar la seguridad de los alumnos y disipar cualquier riesgo dentro de la comunidad escolar. Al realizar la intervención, se determinó que la situación estaba relacionada con un problema de bullying entre estudiantes, descartando la existencia de un peligro mayor.

A partir de ello, se implementó un trabajo integral con el programa de “escuela segura”, en el que participan psicólogos, trabajadores sociales y elementos de proximidad, quienes atendieron directamente a los grupos involucrados.

El secretario indicó que la presencia de las autoridades se mantuvo durante el regreso a clases, logrando intervenir todos los grupos del plantel y generando los informes correspondientes para canalizar el caso a instancias especializadas.

Subrayó que este tipo de acciones no sólo buscan atender incidentes, sino prevenir que escalen a situaciones de mayor gravedad.

Finalmente, el secretario también se refirió a otros reportes en escuelas, como el de una secundaria donde se mencionaba la posible presencia de un arma, lo cual fue descartado tras las revisiones.

En ese sentido, enfatizó que, aunque muchas de estas alertas resultan ser rumores o intentos de llamar la atención, todas se atienden con seriedad, reforzando la prevención y concientizando a los estudiantes sobre las consecuencias de este tipo de conductas.