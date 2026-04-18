Transformación de la FGR Busca Mejorar la Calidad de la Justicia

Carlos Puente, Coordinador de las y los Diputados Federales Verdes en la Cámara de Diputados, acompañó a la Fiscal General de la República, Lic.

Ernestina Godoy Ramos, en la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026 – 2029.

Dicho Plan contempla la modernización de la FGR con la finalidad de mejorar la calidad de la justicia a partir de la colaboración, la coordinación, la prevención, la inteligencia y el trabajo multidisciplinario.

El líder parlamentario explicó que dicho Plan persigue objetivos clave como son la lucha contra la extorsión, los feminicidios, la violencia de género, los grupos de la delincuencia organizada, así como el combate a la corrupción.

Carlos Puente recordó que las y los diputados federales verdes han impulsado y votado a favor de contar con nuevas leyes de seguridad y justicia, como son la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley contra la Extorsión, entre otros.

“Nuestro interés es recuperar la paz y la tranquilidad en Zacatecas y todo el país”, concluyó.