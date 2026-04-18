Zacatecas Capital Impulsa Campaña Intermunicipal de Esterilización y Respalda a Municipios del Estado

En un esfuerzo por fortalecer las políticas públicas en materia de bienestar animal y salud pública, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela, reafirmó su liderazgo al llevar la campaña intermunicipal de esterilización canina al municipio de Fresnillo, consolidándose como un referente estatal en la implementación de este tipo de acciones.

Durante la jornada, el Director General de Medio Ambiente de Zacatecas, Isaac Rivera Ruvalcaba, destacó que esta estrategia no solo ha beneficiado a más de 10 colonias en la capital, sino que ahora se extiende a otros municipios como parte de un compromiso claro de colaboración y apoyo regional encabezado por Zacatecas Capital.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso intermunicipal. Desde Zacatecas estamos impulsando estas campañas como un apoyo directo a otros municipios, porque entendemos que el bienestar animal y la salud pública son temas que deben atenderse de manera conjunta”, señaló.

El funcionario subrayó que estas acciones han sido bien recibidas por la ciudadanía, lo que refleja la necesidad de continuar ampliando este tipo de programas, especialmente en localidades donde la sobrepoblación canina representa un reto importante.

Por su parte Cynthia Rivas, encargada del departamento de Sanidad del municipio de Fresnillo, reconoció el respaldo brindado por la capital del estado y destacó la importancia de mantener esta coordinación institucional.

“Agradecemos el apoyo del Ayuntamiento de Zacatecas y del presidente municipal Miguel Varela. Este tipo de campañas son fundamentales para poder llevar un control adecuado y evitar la sobrepoblación canina en nuestro municipio”, expresó.

En representación del alcalde Miguel Varela, el Secretario de Gobierno, Erick Muñoz, enfatizó que esta colaboración responde a una visión política clara de trabajo conjunto entre municipios, donde Zacatecas Capital asume un papel activo para atender las necesidades regionales.

“Existe una coordinación sólida con municipios como Fresnillo. Desde Zacatecas estamos atendiendo las solicitudes que nos han hecho llegar otras demarcaciones, porque creemos en una política pública que trascienda fronteras municipales”, afirmó.

Finalmente, las autoridades capitalinas informaron que, ante el creciente interés de más municipios, se trabaja en la reorganización de la campaña para ampliar su alcance y consolidar una estrategia estatal.