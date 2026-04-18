Dos Hermanos, un Mismo Podio: los Cuates Prieto Llevan a Rincón de Romos al Escenario Mundial

Desde Rincón de Romos, Aguascalientes, dos hermanos ponen el nombre de México en lo más alto del ciclismo continental: José Juan y José Antonio Prieto de Luna, mejor conocidos como los Cuates Prieto.

Lo que empezó como una pasión compartida, hoy los hace competir –y ganar– entre los mejores de América. En el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, celebrado en Colombia, hicieron historia: José Juan se coronó campeón Sub-23 en la prueba de ruta y además obtuvo plata en contrarreloj; mientras que José Antonio subió al podio con un bronce en ruta.

Dos hermanos en el mismo podio continental. No es casualidad, es el resultado de años de disciplina, esfuerzo y una meta clara.

Su historia no empezó en grandes escenarios, sino en la montaña, donde aprendieron a resistir, a levantarse y a no rendirse. De ahí pasaron a competencias nacionales, donde comenzaron a destacar, y poco a poco fueron abriéndose camino a nivel internacional.

Hoy, forman parte del equipo profesional Petrolike y ya compiten en Europa dentro del circuito mundial, midiéndose con la élite del ciclismo.

Detrás de cada medalla hay sacrificios y un mensaje claro: con trabajo constante, los sueños se cumplen.

Hoy por hoy, los Cuates Prieto no solo ganan carreras, inspiran a niños y niñas que saben que no importa de dónde se venga, con trabajo, se puede llegar hasta donde se quiera.