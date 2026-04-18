La Coordinación General de Salud e ISSEA Llevarán Jornada de Esterilización al Cedeco Ojocaliente y Villa Loma Dorada

Servicio Gratuito

María Teresa Rendón Esquivel, titular de la Coordinación General de Salud informa que se realizarán nuevas jornadas de esterilización gratuitas en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), mismas que se llevarán a cabo los próximos martes 21 y jueves 23 de abril en el Cedeco Ojocaliente y Villa Loma Dorada, respectivamente.

Rendón Esquivel dijo que la población interesada puede acudir el martes 21 de abril de 8:00 a 14:00 horas, al Cedeco Ojocaliente, ubicado en el Zarco s/n esquina con Gobernantes en el fraccionamiento Municipio Libre.

Y el jueves 23 de abril desde las 8:00 hasta las 14:00 horas, pueden acudir a la escuela secundaria general #42, Virginia Woolf ubicada en Villa Clara #402, esquina con Federico Mendez en Villa Loma Dorada.

En cada sede se darán 50 lugares para esterilización que se agendarán solamente vía telefónica, será una cita por persona y en caso de no poder asistir se pide cancelar para dar espacio a otra mascota. Para agendar cita en ambos lugares están disponibles los teléfonos 449 918 30 69 y 449 238 33 06, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

Es necesario llevar a la mascota con 12 horas de ayuno, correa, transportadora, o caja, una cobija, presentar además copia de la INE y el registro del Padrón de Mascotas del Municipio de Aguascalientes www.ags.gob.mx/padronmascotas.

Para ser candidato a esterilización, las mascotas deben cumplir los cinco meses de edad y no sobrepasar los seis años, no estar en celo o lactando y no ser braquicéfalo (chato, pug o shih tzu)