Las Personas Adultas Mayores Disfrutarán de la Feria Nacional de San Marcos Mediante la Terraza “Gigantes en Plenitud”

El DIF Estatal Aguascalientes ofrecerá a los adultos mayores un espacio de recreación en la Feria Nacional de San Marcos (FNSM): la Terraza “Gigantes en Plenitud”, con nueva ubicación en el Teatro Víctor Sandoval; así lo informó la primera voluntaria y presidenta de este organismo, Aurora Jiménez Esquivel.

La primera voluntaria resaltó que se eligió este lugar por su infraestructura, comodidad y amplitud, ya que el espacio anterior en la calle Enrique Fernández Ledezma, esquina con Manuel M. Ponce, a un costado del Jardín de San Marcos, resultaba insuficiente para la gran cantidad de visitantes.

En este sentido, comentó que la terraza es un punto de encuentro para las personas mayores que quieren disfrutar de la verbena abrileña, bailando música del recuerdo como: danzón, mambo, rock and roll, cha-cha-cha, entre otros géneros musicales, como cuando acudían en su juventud a los tapancos o salones de baile.

Resaltó que, tanto para la gobernadora Tere Jiménez como para ella, es una prioridad atender a los adultos mayores, ofreciéndoles programas y servicios encaminados a mejorar su calidad de vida y su sano desarrollo.

Agregó que la Terraza “Gigantes en Plenitud” operará del 18 de abril al 10 de mayo, de 5:00 a 11:00 p. m. y solo podrán acceder personas mayores de 60 años que quieran divertirse y pasar un momento inolvidable; reiteró que estará ubicada en el Teatro Víctor Sandoval, en la avenida Adolfo López Mateos s/n, esquina con Paseo de la Feria en el Barrio de San Marcos.

Jiménez Esquivel subrayó que este lugar, sin duda, será del agrado de todos los visitantes, tanto nacionales como de los municipios del interior del estado.