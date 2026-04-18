Reconocen a Aguascalientes a Nivel Internacional por su Ventanilla Digital de Inversiones

En Sesión de la OCDE

La plataforma integra 61 trámites de más de nueve dependencias en un solo sistema digital.

Permite realizar gestiones 24/7, con seguimiento en tiempo real y mayor certeza para inversionistas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció a Aguascalientes por la implementación de la Ventanilla Digital de Inversiones, al considerarla una de las mejores prácticas para facilitar la llegada de capital, gracias a que simplifica procesos y reduce el tiempo para quienes buscan establecer o expandir sus proyectos.

Este reconocimiento se dio en el marco de la 5.ª Sesión Especial sobre Política Regulatoria para América Latina y el Caribe, celebrada en París, Francia, donde el estado destacó entre países como Corea, Brasil, Colombia y Costa Rica.

La Ventanilla Digital de Inversiones, desarrollada por la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital (Sigod) en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), integra en un solo espacio 61 trámites de más de nueve dependencias estatales. Esta herramienta permite realizar gestiones de forma ágil, clara y completamente digital, las 24 horas del día, cargar documentos una sola vez, dar seguimiento en tiempo real y recibir notificaciones vía WhatsApp, además de contar con resoluciones con firma electrónica.

También incorpora un visor geográfico para ubicar predios estratégicos y opciones de pago en línea, brindando certeza y transparencia en cada etapa del proceso.

Durante su participación, el titular de la Sigod, Ramiro Pedroza Márquez, destacó que esta plataforma representa un paso decisivo para consolidar a Aguascalientes como un destino competitivo y confiable para la inversión. Por su parte, el secretario de la Sedecyt, Esaú Garza de Vega, subrayó que la digitalización de procesos agiliza la toma de decisiones de las empresas y fortalece la confianza en el entorno económico del estado.

Con este reconocimiento, Aguascalientes reafirma su posición como una entidad moderna, eficiente y competitiva, que apuesta por la innovación para impulsar el desarrollo económico y facilitar la inversión.