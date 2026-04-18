Tere Jiménez Reafirma Coordinación con la Federación Para Fortalecer la Justicia

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, asistió a la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, a cargo de la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, a quien le expresó su disposición de trabajar de la mano a favor de la paz y la tranquilidad en México.

“En Aguascalientes estamos listos para sumar y trabajar en coordinación para que exista paz y tranquilidad en nuestro país”, subrayó la gobernadora, luego del evento que se realizó en la Ciudad de México.

Tere Jiménez reiteró su compromiso con la justicia, el Estado de Derecho y la construcción de un Aguascalientes donde prevalezca la legalidad. Destacó que en esta entidad se impulsa una política de cero tolerancia.

Dijo que desde el Gobierno del Estado se trabaja con determinación para consolidar un Aguascalientes donde todas y todos tengan acceso a la justicia, y donde la paz y la seguridad se construyan con responsabilidad, compromiso y resultados.