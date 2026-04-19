Ante Baja del Precio de Garantía del Frijol, Gobierno de Monreal Debe Compensar Pérdida: Felipe Rivera

Al Menos por Este año Debería Respetarse Este Precio, Plantea

Por Nallely de León Montellano

El exdiputado local Felipe de Jesús Rivera Rodríguez planteó que, ante la caída en el precio de garantía del frijol, el Gobierno de Zacatecas debería intervenir de manera directa para evitar mayores afectaciones a los productores del estado.

Propuso que, si la Federación fija el precio en 17 pesos por kilo, el gobierno estatal aporte al menos 10 pesos adicionales, con el objetivo de igualar al precio de 27 pesos que originalmente se había planteado y que, dijo, permite cubrir los costos reales de producción.

Rivera señaló que el precio actual resulta insuficiente si se toman en cuenta los gastos que implica el cultivo, desde la preparación de la tierra hasta la siembra y las labores necesarias para mantener la cosecha.

“No alcanza para cubrir lo básico”, advirtió.

En ese contexto, consideró que el ajuste a la baja representa un golpe inesperado para el campo zacatecano, por lo que insistió en que, al menos durante este año, se debería respetar el precio anterior, y dejar cualquier modificación para el siguiente ciclo agrícola, previo análisis y discusión en el Congreso federal.

También hizo referencia a los compromisos asumidos por la presidenta de la República durante su reciente visita a Zacatecas, al señalar que estos deben traducirse en acciones concretas por parte de las dependencias encargadas de operar los programas en el campo.

Más allá de la coyuntura, el exlegislador planteó que el problema del frijol en Zacatecas no es nuevo y requiere soluciones de fondo, entre ellas diversificar las rutas de comercialización. Mencionó como una posibilidad la exportación hacia Estados Unidos, con acompañamiento de instancias como la Secretaría del Campo, Economía y Sader.

Por último, consideró necesario que desde ahora se empiece a gestionar un precio más justo para el próximo año en el presupuesto federal, además de contemplar recursos específicos que permitan atender este tipo de crisis sin que los productores tengan que cargar con todo el impacto.