Carlos Puente Reconoce Liderazgo Internacional de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Desde el municipio de Morelos, Carlos Puente reconoció el liderazgo internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien participó este sábado 18 de abril en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, junto con diversos Jefes de Estado y que se celebró en Barcelona, España.

Además, Carlos Puente recordó que la influyente revista neoyorquina Time la incluye entre las 100 personas más influyentes a nivel mundial.

Durante su recorrido, el líder parlamentario del Verde explicó a sus paisanos la importancia de que otros países reconozcan el liderazgo de México.

Finalmente, aprovechó para señalar que el objetivo del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 de la FGR es mejorar la calidad de la justicia y acabar con la impunidad: “Se pone especial atención en el combate a la extorsión, el feminicidio y la violencia contra la mujer, así como debilitar a los grupos criminales para pacificar Zacatecas y todo México”, concluyó.