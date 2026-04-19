El País Está en “Bancarrota, Salta a la Vista de Todos”: Arturo Nahle García

“No hay Seguridad Jurídica” a Inversionistas, Afirma

Por Gabriel Rodríguez

Luego de los puntos en suspenso en materia de Reforma Judicial ocurridos en días pasados en Zacatecas, el doctor en Derecho, Arturo Nahle García indicó vehemente: “Digo, lo deseable es que al menos hubiera una cifra al alza por parte del oficialismo; creo, de otro modo, que la bancarrota nacional, salta a la vista de todos”.

Nahle García afirmó que “México ha caído en los índices de aprovechamiento educativo de sus niños y adolescentes, a la par que no hay inversión, el PIB no pasa de 0.3 por ciento de crecimiento, no hay abasto de medicamentos, la delincuencia crece, todo lo cual ya es un peligrosísimo coctel, porque ahora se comienza a reconocer que el partido en el poder puede perder su mayoría cameral en San Lázaro el próximo año 2027.

“Creo que se comienza a estimar la posibilidad de que pierdan su sobrerrepresentación en San Lázaro, que les llevó a tener de 54 a 74 por ciento en un santiamén en las curules, lo que aquí y en China se llama sobrerrepresentación sobre todo porque ha comenzado a cundir el descontento”.

A eso añadió que tal escenario podría cambiar o modificarse en 2027, luego de que en días pasados fracasara el Plan B de la Reforma electoral, “aun cuando terminaron por imponer reducciones presupuestales a congresos locales y multiplicidad de ayuntamientos”.

De la misma manera, y luego de los desaguisados ocurridos de modo previo, precisó que “nadie pidió jamás tal reforma electoral, que lo mismo que en el caso de la judicial, comienza ya a presentar problemas estructurales.

“Tales problemas estructurales tienen que ver con el hecho de lo arriba mencionado, en el sentido de que la economía está al borde del colapso y es muy probable que no lleguen las empresas a México a crear fuentes de empleo, que tanta falta nos hacen”.

Posteriormente se corrigió: “Bueno, más bien la reforma electoral la anunció Andrés Manuel López Obrador, él la comprometió y se hizo para darle gusto a él mismo”.

Sin embargo, indicó que dicha reforma es plausible “con algunos elementos con los que siempre estuve de acuerdo, para el caso de la no reelección, la prohibición del nepotismo, el recorte en gastos electorales y otros, pero dentro de sus detalles está el demonio”, enfatizó.

Subrayó que las evidencias de la falta de crecimiento económico están ante todos, a causa de que este tipo de reformas no dan certidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros, porque todas las controversias de esos empresarios “no las resolvería un juez imparcial sino aquel que fue impuesto por el acordeón, lo que significa que no hay seguridad jurídica”.

Lamentablemente, hay un gobierno que tiene las finanzas totalmente comprometidas para el caso de los 10 billones de pesos de presupuesto para 2026 cuya mitad se va en deuda, programas sociales y salarios, lo que significa que no queda nada dirigido a inversión.

“No queda nada para obra u emprendimientos que generen mejores condiciones para la nación, incluido Zacatecas”.