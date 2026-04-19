El Poder Judicial Necesita ser más Ágil y dar Resultados a la Gente: Santacruz

Llama a Reforzar su Autonomía

Por Nallely de León Montellano

El dirigente del PRD Zacatecas, Néstor Santacruz, se pronunció sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al Órgano de Administración Judicial en Zacatecas, con un posicionamiento que combinó crítica política y llamado a fortalecer la justicia en el estado.

Por un lado, cuestionó el papel de diputados de oposición tras la rueda de prensa ofrecida el día anterior, al considerar que una acción de inconstitucionalidad como la que se promovió no requería mayor protagonismo externo.

Señaló que este tipo de decisiones deberían resolverse desde las propias áreas jurídicas del Congreso, y advirtió que hace falta autocrítica en los actores políticos si realmente se busca recuperar la confianza de la ciudadanía.

Aun con ese señalamiento, Santacruz reconoció la importancia del fallo de la Corte, que ordena integrar dos consejeros más al Órgano de Administración Judicial, al considerar que esto puede ayudar a equilibrar su funcionamiento y a reforzar la autonomía del Poder Judicial.

Insistió en que estos espacios no deben convertirse en cuotas políticas, sino en una oportunidad para fortalecer la estructura interna del sistema de justicia. Por ello, pidió que los perfiles que se designen tengan experiencia, conocimiento real de cómo operan los juzgados y, sobre todo, una trayectoria limpia.

“El Poder Judicial necesita funcionar mejor, ser más ágil y dar resultados a la gente”, planteó.

Finalmente, adelantó que estarán atentos a cómo se realicen estos nombramientos, con la intención de que no se desvirtúe el sentido de la resolución y realmente contribuya a mejorar la impartición de justicia en Zacatecas.