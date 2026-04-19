¡Llévele, llévele! Abierto, Mercado FICG 2026

Con 10 stands de iniciativas que unen a creadores del cine de Iberoamérica, y con Chile como invitado de honor, se inauguró Mercado FICG 2026, en el lobby del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Ximena Urrutia, directora de Industria y Mercado FICG, destacó la presencia de la delegación chilena, que tiene la intención de fortalecer puentes con la industria fílmica de México y otras latitudes de América Latina y Europa.

“Chile y México tienen una cercanía emocional profundísima. El trabajo ha sido arduo, muy emocionante y bonito”, destacó.

Daniel Laguna Gutiérrez, Secretario Ejecutivo del Fondo de Fomento al Audiovisual de la Secretaría de las Culturas y las Artes de Chile, reconoció la pasión por el cine que se vive en Guadalajara.

“Somos vecinos, compartimos muchas cosas muy comunes, nuestros contenidos dialogan mucho, este Mercado es importante para que los temas se vinculan y generen piezas audiovisuales maravillosas”, añadió.

Adelantaron que se está impulsando un acuerdo de colaboración en producción cinematográfica entre Chile y México.

Este espacio alberga stands de festivales de cine, e instituciones públicas como Filma Jalisco, Puerto Rico Film Festival, Portugal Film Commision, GuadaLAjara Film Festival, entre otros.