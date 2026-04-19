Ninguna Atención da Gobiernos Municipal y Estatal a Afectados por Explosión en Luis Moya: Diputada Cruz

“Autoridades Sólo Hicieron Acto de Presencia Para Retratarse”

Por Gabriel Rodríguez

La diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dayanne Cruz Hernández, indicó que, en el municipio de Luis Moya, sus ciudadanos intentan volver a la normalidad, luego de la multiplicidad de actos de violencia ocurridos ahí, lo que significa que “a cada despertar, los zacatecanos se levantan con la noticia de un nuevo desastre”.

Lo anterior, luego de que el pasado mes de marzo se registrara un ataque a la comandancia municipal, causado por un coche-bomba, que provocó tres policías heridos y daños colaterales. La legisladora explicó que la realidad que se padece en esa localidad, “no es distinta a la que padecemos en otros municipios, a causa de que la ciudadanía se despierta a cada mañana con ese tipo de hechos que la ponen en vilo mediante una zozobra permanente”.

Cruz Hernández dijo que “las autoridades no pueden seguir vendiéndonos la idea de que vivimos en un estado seguro y con paz, cuando eventos como el ocurrido en ese municipio nos describen una realidad que no es así”.

Indicó que dentro y fuera de esa localidad, las personas “se encuentran preocupadas por lo que ocurre en los alrededores y evidencian que la estrategia de seguridad ha sido completamente fallida en ese punto”, señaló. Indicó que en ese municipio se registraron cuando menos 10 viviendas afectadas, luego del reciente atentado e insistió en que las autoridades desestimaron las quejas de los afectados.

A las afectaciones de esas 10 casas-habitación, se añade una escuela de la demarcación, “pero acorde con versiones de muchos vecinos, estos señalaron que luego de los eventos, el Ayuntamiento no tuvo ningún acercamiento con ellos, lo mismo que en el caso de gobierno estatal.

“Eso significa que los encargados de llevar ese tipo de temas, en realidad no están atendiendo las necesidades de las personas para esos delicados rubros, a lo que añadieron que ninguna de esas instancias estuvo con ellos.

“Los habitantes dijeron que las autoridades de toda índole únicamente hicieron acto de presencia para retratarse, por lo que pedí al titular de Protección Civil (PC) estatal, Jorge Luis Gallardo, atendiera ese problema con el fin de levantar el diagnóstico respectivo”.

La diputa añadió que ella estuvo en cuatro de las casas y notó que “estas no se hallan en condiciones habitables, debido a que las personas tuvieron que salir de sus casas con sus familias y vecinos”.

“Dos semanas después fueron las autoridades de PC quienes, del total de las casas afectadas, solamente pudieron atender tres, junto con la escuela siniestrada sin que hubiera acompañamiento alguno a las familias afectadas por parte de sus autoridades”.

Al momento, ella misma trabajo en el hecho de que se reintegren sus patrimonios a las familias afectadas “sin que gobierno estatal tenga la certeza de en qué momento se les puedan devolver sus propiedades, pero sobre todo, viven consternados ante el hecho de no saber si puedan resistir una nueva explosión”.