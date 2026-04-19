Padecen en Zacatecas por el Rebote de Turismo

Significativa Baja Tras el Festival Cultural

Por Gabriel Rodríguez

Los servicios de transporte turístico confrontan, luego de las dos pasadas semanas de asueto, en las que Zacatecas recibió una alta cifra de visitantes, problemas para tratar de mantener el ritmo, lo mismo que en el caso de los comercios establecidos, restaurantes y hoteles, quienes resienten el rebote de días anteriores, al no registrar clientela al momento.

Luego del Festival Cultural de Primavera, en donde se habría registrado cuando menos un lleno de 99 por ciento en los cuartos de hotel, Zacatecas volvió este fin de semana a la normalidad, después del ajetreo por medio el cual habrían vacacionado aquí alrededor de 19 mil visitantes durante la Semana Mayor.

Lissete de la Mora, encargada de la empresa de viajes El Minero Recorridos, informó que en el lapso de vuelta a clases, aun cuando se registraron algunos movimientos, fue evidente la caída en la cifra de turistas: “esperábamos más turismo para este periodo, pero no ocurrió así”.

La encargada de los traslados indicó que les fue muy bien durante la Semana Santa, ya que de acuerdo con cifras oficiales, en las calles de la capital se registró cuando menos un 􀃀ujo de 50 mil visitantes, acorde con lo que dio a conocer la Secretaría de Turismo (Secturz) de gobierno estatal en su momento.

Sin embargo, esta semana próxima a concluir, se comenzaron a registrar ya las primeras muestras de que la gente dejó de venir, a causa de la vuelta a clases del pasado lunes o porque “solamente habrían venido a disfrutar los eventos masivos en Plaza de Armas, donde se concentraron miles de espectadores para admirar las carteleras estelares”.

De la Mora refirió que “es obvio que la semana posterior a vacaciones, registra siempre cifras bajas de visitantes pese a lo cual sí se han dado recorridos”.

Los viajes que realiza Minero Recorridos en el centro histórico, La Mina, cerro de la Bufa y el de Leyendas, a costos que van desde 100 pesos hasta 500 pesos. La vendedora dijo que, pese a los pronósticos, espera que el puente largo de la semana próxima permita a esa empresa volver a ponerse al día, sobre todo cuando en días anteriores a la Semana Santa, Zacatecas estuvo vacío.

Asimismo, durante recorrido por algunos de los comercios establecidos en el primer cuadro de la ciudad se notó el abandono de sus comercios y restaurantes, luego de que, para entrar a algunos de ellos en días pasados se registraran largas colas. La misma suerte corren boutiques y otras tiendas de avenida Miguel Hidalgo, donde se pudo observar este sábado que los clientes no 􀃀uyen en la misma cantidad en que lo hicieron con anterioridad. De acuerdo con números de la Secturz, Zacatecas recibió durante las dos pasadas semanas de vacaciones, cuando menos 200 millones de pesos en ganancias, cuando se estimaba una cantidad menor.

De cualquier manera, los comerciantes del centro esperan la llegada del próximo puente de la última semana de abril, entre el sábado y el lunes, con el fin de “volverse a reponer” luego de una larga temporada previa, bastante mala, de crisis financieras y despidos de empleados.