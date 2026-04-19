Ulises Mejía Marca Distancia en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- El diputado federal Ulises Mejía Haro continúa consolidándose como el perfil mejor posicionado dentro de Morena rumbo a la gubernatura de Zacatecas, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de GobernArte.

En esta medición, Ulises Mejía registra un 41.1% de las preferencias, colocándose con una ventaja clara frente a otros aspirantes de su partido.

El segundo lugar se ubica a más de 25 puntos de distancia, lo que re􀃀eja una diferencia sólida en el escenario interno.

De manera paralela, en la medición sobre intención de voto por partido, Morena se mantiene en primer lugar con el 34.4%, superando a otras fuerzas políticas como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Estos resultados con􀂿rman una tendencia consistente en el posicionamiento de Ulises Mejía Haro y de morena en la entidad.