Ulises Mejía Marca Distancia en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- El diputado federal Ulises Mejía Haro continúa consolidándose como el perfil mejor posicionado dentro de Morena rumbo a la gubernatura de Zacatecas, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de GobernArte.
En esta medición, Ulises Mejía registra un 41.1% de las preferencias, colocándose con una ventaja clara frente a otros aspirantes de su partido.
El segundo lugar se ubica a más de 25 puntos de distancia, lo que reeja una diferencia sólida en el escenario interno.
De manera paralela, en la medición sobre intención de voto por partido, Morena se mantiene en primer lugar con el 34.4%, superando a otras fuerzas políticas como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.
Estos resultados conrman una tendencia consistente en el posicionamiento de Ulises Mejía Haro y de morena en la entidad.