Circuito Sanmarqueño y Taxi Seguro Facilitan Traslados en la Feria

Dan Banderazo de Arranque

Estos esquemas de movilidad brindarán un transporte eficiente, cómodo y seguro a los visitantes.

El Circuito Sanmarqueño trasladará a feriantes del Foro de las Estrellas a la Isla San Marcos y de regreso.

Habrá siete módulos de Taxi Seguro donde se podrán abordar los vehículos de alquiler.

Con el arranque de los programas Circuito Sanmarqueño y Taxi Seguro, las y los visitantes de la Feria Nacional de San Marcos 2026 cuentan con más alternativas de transporte para asistir a los cientos de eventos que se realizarán del 18 de abril al 10 de mayo, en el marco de la tradicional verbena abrileña.

Durante la puesta en marcha de estos programas, encabezada por Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal, se informó que el Circuito Sanmarqueño trasladará a las y los feriantes entre la Isla San Marcos y las inmediaciones del Foro de las Estrellas Nissan, en el cruce de Primer Anillo y bulevar San Marcos. El costo del servicio es de 15 pesos e incluye los viajes de ida y vuelta entre ambos puntos.

Para ello, se dispusieron 12 camiones que operarán de 10:00 a 22:00 horas durante toda la feria.

El titular de la Coordinación General de Movilidad, Ricardo Serrano Rangel, informó que también se habilitaron rutas nocturnas –20N, 20S, 40N, 40S y 41–, las cuales brindarán servicio hasta la medianoche, con salidas programadas desde la Terminal YoVoy Barberena a las 00:00 horas.

Asimismo, está disponible la Tarjeta YoVoy edición especial Feria Nacional de San Marcos 2026, que puede adquirirse en los módulos ubicados en Palacio de Gobierno, en las terminales YoVoy Barberena, Gandhi y Negritos, en la Coordinación General de Movilidad, así como en tiendas Oxxo cercanas al perímetro ferial.

De igual forma, se puso en marcha el programa Taxi Seguro, con el propósito de facilitar el regreso de las y los visitantes a sus hoteles o domicilios. Para ello, se instalaron siete puntos dentro del perímetro ferial, donde se puede solicitar el servicio con tarifas previamente establecidas; cabe destacar que todos los traslados quedarán registrados en los módulos, lo que brinda mayor seguridad a las y los usuarios.

Los módulos de Taxi Seguro se ubican en el Antiguo Lienzo Charro, Isla San Marcos, en las esquinas de Nieto con Eduardo J. Correa y Nieto con Pedro de Alba, en el cruce de Primer Anillo y bulevar San Marcos, en el Templo de San Marcos (calle Monroy) y en la zona de antros (calle Laureles).

Con estas opciones de transporte público, las y los visitantes podrán disfrutar de la Feria Nacional e San Marcos de forma cómoda, práctica y segura.

En el banderazo de arranque también estuvieron presentes Antonio Abad Mena, director del Instituto de Beneficencia Pública; Ma. de Jesús Ramírez Castro, directora del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores; Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, directora del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes, así como representantes del Centro de Justicia para las Mujeres y del Servicio Nacional de Empleo.