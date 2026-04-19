Con la Coronación de Alexa I, da Inicio Oficial la Feria Nacional de San Marcos

Ante Miles de Asistentes

En una ceremonia llena de luz, sonrisas y alegría, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, coronó a Alexa I como la reina número 102 de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), dando inicio oficial a la verbena abrileña, considerada la más grande e importante de América Latina.

Desde el imponente Foro de las Estrellas y ante miles de asistentes, Alexa I, reina; Andy Díaz, primera princesa, y Mina Jiménez, segunda princesa, cautivaron en su primera pasarela oficial, luciendo espectaculares vestidos. Cada paso reflejó la esencia, la belleza y el carisma que las distinguen.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el tradicional “Elogio a la Reina”, interpretado por mariachi. La ejecución, llena de fuerza y elegancia, acompañó la presentación de la soberana, resaltando su porte y presencia en el escenario.

Para cerrar con broche de oro, cuatro grandes de la música ofrecieron una experiencia inolvidable: Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares presentaron el concierto “Entre Amigos”, un espectáculo donde la nostalgia y la diversión se entrelazan.

Éxito tras éxito, los artistas recorrieron un repertorio lleno de clásicos que han marcado generaciones, interpretando canciones emblemáticas como La Chica de Humo, Electricidad y Soldado del Amor, que hicieron vibrar y cantar al público.

Cabe resaltar que la edición 2026 de la verbena abrileña tendrá a la Comunidad de Madrid, España, y al estado de Chihuahua como invitados de honor; además, el Foro de las Estrellas Nissan reunirá a figuras internacionales y nacionales en 23 conciertos gratuitos.

En el evento de coronación, también estuvieron presentes el señor Luis Alberto Villarreal García; Marú Campos, gobernadora de Chihuahua; Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; José Ángel González Serna, presidente del Patronato de la FNSM, y su esposa, Irma González; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Rodrigo Cervantes Medina, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado de Aguascalientes; entre otras autoridades federales, estatales y municipales; legisladores y representantes de las empresas patrocinadoras.