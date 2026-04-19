Tere Jiménez Acerca Apoyos a Productores y Familias del Campo

En Seis Municipios

Entregó semilla mejorada de maíz para riego y pólizas del Seguro Agrícola Catastrófico, en beneficio de 750 productores.

Otorgó apoyos a través del Programa de Atención Alimentaria, beneficiando a personas en situación de vulnerabilidad.

Además, supervisó la construcción de un tanque de agua potable.

Gobierno del Estado da recursos a quienes luchan, trabajan, se esfuerzan y salen adelante: TJ.

Este sábado, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó una jornada de trabajo por los municipios donde entregó apoyos en beneficio de productores y familias de Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, Tepezalá, Cosío y Asientos.

Como parte de la jornada, realizó la entrega de semilla mejorada de maíz para riego con una inversión de 10 millones de pesos, además de pólizas del Seguro Agrícola Catastrófico, todo en apoyo de 750 productores.

“Vamos a seguir con estos programas para respaldarlos. El Gobierno del Estado apoya a quienes trabajan y se esfuerzan por salir adelante”, señaló durante el evento realizado en el Comité Estatal Sistema Producto Maíz en la carretera Rincón de Romos-Tepezalá.

El secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), Isidoro Armendáriz García, destacó que el Gobierno del Estado impulsa diversos programas para fortalecer al campo y mejorar la producción.

“Tenemos apoyos que van desde tractores, pozos, implementos agrícolas, remolques, motobombas y tanques horizontales, otros para las mujeres, paneles solares, apoyos pecuarios, ordeñadoras y créditos con una tasa de interés del 7 por ciento, entre muchos otros beneficios”, subrayó.

En representación de las y los beneficiarios, Carlos de la Cruz agradeció el respaldo brindado al sector. “Gobernadora, reconocemos su compromiso con el campo y su apoyo para mejorar nuestras condiciones de trabajo”, expresó.

Posteriormente, en la Unidad Deportiva de Rincón de Romos, la gobernadora entregó más de dos mil 700 apoyos alimentarios a personas en situación de vulnerabilidad, a través del Programa de Atención Alimentaria del DIF Estatal.

“Son productos nutritivos para ustedes y sus familias; vamos a seguir apoyándolos”, indicó.

La presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, invitó a la ciudadanía a acercarse a la institución para conocer todos los programas disponibles; “son alimentos de muy buena calidad: leche de primera, avena, atún, harina, arroz y muchos otros. Gracias a su Tarjeta Soluciones es que hoy pueden recibir este beneficio, también a todos los programas que tiene el Gobierno del Estado”, recalcó.

Marisol Hinojosa, beneficiaria, destacó el impacto positivo de estos programas en sus hogares. “Gracias, Tere y Aurora Jiménez, por el apoyo brindado para nuestro municipio; gracias por su cercanía y por trabajar con tanto compromiso y corazón. Bienvenidas siempre a Rincón de Romos, su casa”, señaló.

Más tarde, en la comunidad de Pabellón de Hidalgo, la gobernadora supervisó la construcción de un tanque de agua potable con capacidad de 183 metros cúbicos, que beneficiará a más de cuatro mil 900 habitantes al mejorar el suministro del vital líquido. “Seguimos impulsando obras para que el agua llegue con mayor calidad a sus hogares”.

El director del Instituto del Agua del Estado (Inagua), Noel Mata Atilano, informó que la obra se encuentra en su etapa final y próximamente será puesta en operación.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de fortalecer el campo, mejorar la calidad de vida de las familias y llevar infraestructura que responda a las necesidades de la población.

Acompañaron a la gobernadora Antonio Martín del Campo, senador de la República por Aguascalientes; Rodrigo Cervantes Medina, Heriberto Gallegos Serna, Amisadai Manuel Castorena Romo y Jedsabel Sánchez Montes, diputados locales; José Manuel González Mota, presidente municipal de Asientos; José Uriel Romo Castañeda, presidente del Comité Estatal Sistema Producto Maíz; Héctor Castorena Esparza, director general del Sistema DIF Estatal; Manuel Ortiz, beneficiario del Programa “Seguro Agrícola Catastrófico”, y Brenda Jaqueline, beneficiaria del Programa de Atención Alimentaria.