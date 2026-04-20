Aplaude Narro Regreso de Citlalli Hernández a Morena: “Envía Nuevas Señales Políticas”

Califica a Hijo de Ebrard Como “mal Ejemplo Ético”

Por Gabriel Rodríguez

El legislador por Morena, José Narro Céspedes, dijo estar congratulado por la llegada de Citlalli Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y añadió que el titular federal de Economía, Marcelo Ebrard, “debe hacerse responsable de sus actos”, luego de que uno de sus hijos permaneciera viviendo de manera gratuita alrededor de medio año en la embajada de México en Gran Bretaña, hecho que, dijo, “debe conllevar la investigación respectiva”.

El diputado federal zacatecano indicó que, “como lo habría señalado en su momento la presidenta Claudia Sheinbaum, respecto del caso del hijo de Marcelo Ebrard, la instancia encargada de realizar la investigación correspondiente es la Secretaría de la Función Pública (SFP), que debe llevar a cabo el análisis de los recursos públicos, incluido el mal uso de los mismos, por lo que debería ser sancionado este muchacho Marcelo”.

Señaló que más allá de que el funcionario “tuviera o no las posibilidades de pagar ese tipo de estancias de su hijo en Londres, sin duda que se trata de un mal ejemplo de carácter ético respecto de su muchacho, lo que no representa un buen principio”, añadió.

Por ello, pidió esperar los resultados de las investigaciones correspondientes y acordes con la ley, con la finalidad de que las autoridades no se hagan de la vista gorda para “no tolerar ese tipo de acciones y que no se rompa el proyecto de Morena”.

Asimismo, sobre la llegada de Citlalli Hernández, extitular de la Secretaría de las Mujeres a la Comisión de Elecciones de Morena, “ocurre en un momento en el que los institutos políticos PT y Verde, lo habrían pedido”.

Advirtió que, muestra de lo anterior, es que durante los últimos dos días Hernández Mora ha cabildeado justamente con esos institutos políticos, incluido Morena, a causa de que se pretenden reanudar procesos de interlocución anteriormente suspendidos, debido a las disrupciones que ambos tuvieron con Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena.

“Creo que los cambios que ocurren en Morena en este momento son muy importantes a causa de la llegada de ese personaje”, subrayó.

Y en el caso del hijo del expresidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Moren, consideró que “él ha dado los resultados requeridos en lo que se refiere a la estructura partidaria”.

Recordó que su compromiso era generar 10 millones de afiliados cuando, en este momento, “Morena lleva ya más de 13 millones de nuevos adeptos inscritos al partido”.

En lo relativo a las disputas que se han dado dentro y fuera de ese partido, mediante las aseveraciones de que Luisa María Alcalde, actual dirigente, podría abandonar el cargo, José Narro dijo que “ese tema ya se dio, motivo por el cual se tomó la medida de invitar a Citlalli al partido, lo que significa cambios positivos dentro de nuestro instituto político, de esa manera se envían nuevas señales políticas”.

Para concluir, dijo que Citlalli Hernández es una compañera “muy abierta, tolerante y plural, capaz de escuchar todas las voces dentro y fuera del partido”.