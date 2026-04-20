Morena-PT-Verde Trabajarán por Nueva Mayoría Calificada en 2027: Carlos Puente

Citlalli Hernández “Puede Escuchar y Dialogar”

Por Gabriel Rodríguez

Al celebrar la presencia de Citlalli Hernández como nueva encargada de elecciones en Morena, Carlos Alberto Puente Salas, diputado federal por Zacatecas en el Partido Verde Ecologista de México, dijo que “ante la llegada de esa funcionaria, se trabaja en la consecución de una nueva mayoría calificada en el Congreso federal de cara al próximo año electoral 2027, lo que no significa que siempre iremos juntos en todo”.

Puente Salas se dijo convencido de que esa nueva mayoría se puede lograr, por lo que advirtió celebrar la llegada de Hernández Mora a las filas electorales de su partido aliado.

“Sus virtudes son las de escuchar y con ella se puede dialogar y construir por lo que llevaremos a cabo la mejor de las alianzas más allá de que sabemos que lo que decimos lo vamos a cumplir para sacar adelante esa nueva mayoría calificada sin problema”.

Sin embargo, pidió no creer que eso signifique que Morena-PT y Verde van a ir juntos siempre en todo “porque no necesariamente ir juntos en todo nos hará más fuertes, debido a que muchas veces, yendo separados, sumamos más votos”.

Indicó que eso significa la construcción de lo que será la nueva Cámara federal de San Lázaro en 2027 mediante una estrategia para lograr tal mayoría calificada a partir de las necesidades de los 300 distritos electorales, y a la par de las 200 figuras de representación proporcional con base en las estimaciones de cada uno de los partidos, indicó. Carlos Puente añadió además que posterior a ello, “deberá pensarse en los mejores perfiles para ocupar las 17 gubernaturas estatales en las elecciones del año próximo”.

Y al tocar el tema de San Luis Potosí, dijo que, más allá de las deliberaciones previas, en esa entidad “hay una realidad que nos ha quedado clara, en el entendido de que nosotros no vamos con la ley antinepotismo sino hasta 2030”.

Advirtió que en esa entidad vecina habría muchos perfiles que podrían hacer un buen papel, “pero hay uno que destaca, en el caso de la senadora Ruth González, respaldada por más de 400 mil habitantes de su estado en elecciones pasadas, lo cual la lleva a una gran posibilidad como contendiente”.

“Es claro que vamos a buscar ganar en San Luis Potosí como partido por lo que, si en su momento se amerita, lo sacaremos de la coalición con Morena y el PT, tal y como ocurrió con el triunfo de nuestro actual gobernador, Ricardo Gallardo en ese estado, donde por cierto, no fuimos juntos en ese momento, aun así no queremos crear pleito sino que, desde el principio, estableceremos reglas claras al respecto”, confirmó.