Presidenta Claudia Sheinbaum Visita el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona

En el Marco de la Colaboración Para el Desarrollo de la Supercomputadora Coatlicue

Barcelona, España.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona (BSC-CNS, por sus siglas en inglés), como parte de la colaboración con el Gobierno de México para el desarrollo de la supercomputadora mexicana Coatlicue, que ayudará al desarrollo nacional y científico.

“Estamos en la Universidad Politécnica de Cataluña, en el Centro de Supercómputo, que nos estamos hermanando para hacer el proyecto Coatlicue en México, que es la gran supercomputadora que va a ayudar al desarrollo científico y al desarrollo del país”, dijo a través de un video en sus redes sociales, el cual fue grabado en la escultura de una cabeza Olmeca donada por la Universidad de Veracruz al BSC.

Como parte de la visita, la Jefa del Ejecutivo Federal realizó un recorrido por la supercomputadora Mare Nostrum 5 y por los ordenadores cuánticos. Además, en el encuentro se dialogó con académicos sobre proyectos de colaboración científica entre México y el BSC-CNS.

Estuvieron presentes, el director del BSC-CNS, Mateo Valero; el presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, Diana Morant; la consejera de Investigación y Universidades del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Núria Montserrat; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; y como invitado especial Joan Manuel Serrat.

En su visita, la Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel y el cónsul general de México en Barcelona, Alfonso Navarro.

Cabe recordar que el Gobierno de México suscribió, el 19 de noviembre de 2025, un convenio de colaboración con el BSC-CNS para la creación del Centro Mexicano de Supercómputo. Aunado a que México desarrolla, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la supercomputadora pública mexicana Coatlicue, que será la más poderosa de América Latina, operada por mexicanas y mexicanos que se forman en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona.