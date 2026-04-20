Ulises Mejía: Más Acciones Para Consolidar el Derecho a la Salud

En gira por colonias de la capital, el diputado federal Ulises Mejía Haro informó sobre las iniciativas que impulsa en el Congreso de la Unión y destacó la importancia de respaldar las acciones del Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, orientadas a garantizar el acceso a derechos fundamentales.

“Estamos avanzando con acciones concretas para que la salud deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho real para todas y todos”, expresó, al señalar que su trabajo legislativo se mantiene cercano a la gente, atendiendo temas como el fortalecimiento del campo, el impulso a las MIPyMES, la seguridad y el acceso al agua.

En materia de salud, subrayó que el Gobierno de México impulsa en Zacatecas la rehabilitación de 17 quirófanos en distintas regiones, lo que permitirá ampliar la capacidad de atención y reducir tiempos de espera.

A ello se suma el programa de salud casa por casa, que acerca servicios médicos preventivos directamente a los hogares, especialmente a personas adultas mayores y sectores vulnerables.

Asimismo, destacó la construcción del primer hospital de tercer nivel en el estado, una obra que permitirá atender enfermedades de alta especialidad sin necesidad de trasladarse a otras entidades, generando ahorros para las familias y mejorando su calidad de vida.

“Son acciones que están transformando el sistema de salud desde el territorio, y vamos a seguir acompañando este esfuerzo con trabajo cercano y permanente, porque el trabajo todo lo vence”, concluyó.