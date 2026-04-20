Inaugura Tere Jiménez la FNSM 2026 con Tradicional Recorrido

Inició en la Casa de la Cultura y concluyó en la megavelaria de Expoplaza.

Inauguró el Corredor Cultural Carranza; la Guardería de la Feria del DIF Estatal; la Terraza “Gigantes en Plenitud”; el pabellón del Municipio de Aguascalientes; los estands de Madrid y Chihuahua; la Expo Industrial; la exhibición de BYD, entre otros espacios.

Además, premió a las y los ganadores del 46.º Encuentro Nacional de Arte Joven.

En un ambiente lleno de fiesta y alegría, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el tradicional recorrido inaugural de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) 2026, que inició en la Casa de la Cultura y concluyó en la megavelaria de Expoplaza; además, premió a los ganadores del 46.º Encuentro Nacional de Arte Joven, en el que se recibieron 1,078 obras de artistas de diversos estados del país.

En un primer momento, en la Casa de la Cultura Víctor Sandoval, Tere Jiménez entregó los Premios de Adquisición del Encuentro Nacional de Arte Joven a María Fernanda Enríquez Martínez, del estado de Morelos, con la obra “Foráneo”; a Patricia Fuentes Martínez, del Estado de México, con “Un poco más despacio, por favor”; a César Eduardo Pedroza Morales, también del Estado de México, por “Tenayohcan: el lugar amurallado”, y a Leticia Vázquez González, de Tabasco, con la obra “El edén, tienes que imaginarlo”.

Además, entregó dos de un total de ocho menciones honoríficas a Mariana Luévano Cruz, de Aguascalientes, por la obra “Jugando a la comidita con polvo de ladrillo”, y a Diego Benjamín España Manríquez, de Zacatecas, por “Caparazón”.

“A lo largo del tiempo, este ha sido un lugar donde el talento local y nacional encuentra impulso, reconocimiento y una plataforma para crecer. Durante 46 ediciones, este encuentro ha sido un espacio privilegiado para reconocer la vitalidad y la fuerza expresiva de nuestros jóvenes creadores de México. Sigamos haciendo de Aguascalientes un sinónimo de arte, talento y oportunidades para las nuevas generaciones de México y del mundo”, resaltó la gobernadora.

Acompañada de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua; Ruperto Merino Solís, director de Gestión de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid; Luis Alberto Villarreal García; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; José Ángel González Serna, presidente del Patronato de la FNSM; así como de la reina Alexa I y sus princesas Andy Díaz y Mina Jiménez, entre otras autoridades, la gobernadora Tere Jiménez encabezó el primer corte de listón en las instalaciones de la Casa de la Cultura, donde las y los feriantes podrán disfrutar de múltiples eventos artísticos y culturales.

Posteriormente, continuó con su recorrido por la calle Venustiano Carranza, donde inauguró el Corredor Cultural Carranza, a cargo del Municipio de Aguascalientes; este andador cuenta con diversos escenarios destinados a actividades culturales y música en vivo.

Después, caminaron a lo largo del Corredor Cultural Carranza hasta el tradicional kiosco del Jardín de San Marcos, donde la gobernadora inauguró el Foro del Adulto Mayor, un espacio con música, baile y actividades especiales para este sector de la población.

Asimismo, presenciaron el espectáculo inaugural de los Voladores de Papantla en la explanada del emblemático jardín.

Enseguida, Tere Jiménez y las autoridades caminaron por el andador J. Pani y se dirigieron a la calle Nieto, frente al Palenque, donde inauguraron la Guardería de la Feria del DIF Estatal, que ofrece el servicio de cuidado infantil para las hijas y los hijos de madres y padres que trabajan en el perímetro de la FNSM 2026.

Más adelante, las autoridades realizaron el corte de listón de la Terraza “Gigantes en Plenitud”, ubicada en el Teatro Víctor Sandoval, un punto de encuentro para las personas mayores que desean bailar música del recuerdo, como danzón, mambo, rock and roll, cha-cha-chá, entre otros géneros musicales.

También visitaron el estand de Radio y Televisión de Aguascalientes (RyTA), La Señal que VA+, donde Tere Jiménez ofreció una entrevista en vivo e invitó a la población a disfrutar de la Feria Nacional de San Marcos.

La gobernadora y las autoridades que le acompañaron continuaron su recorrido hasta el estand de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), ubicado en las inmediaciones del área ferial, con el objetivo de asegurar que la verbena se desarrolle en un ambiente de paz y tranquilidad.

Asimismo, visitaron el pabellón del Municipio de Aguascalientes, donde se muestran los diversos servicios públicos que ofrece el Ayuntamiento y se promueve a la capital como la Ciudad del Turismo Médico.

En esa misma zona, las autoridades visitaron la exhibición de Cementos Cruz Azul, una de las empresas más importantes que operan en la entidad.

Como parte del recorrido, Tere Jiménez encabezó la inauguración de los estands de Madrid y Chihuahua, invitados de honor de la FNSM 2026 como país y estado, respectivamente. Ubicados en la explanada de Expoplaza, estos espacios permitirán a las y los visitantes apreciar lo más representativo de cada uno de estos destinos imperdibles.

Después se dirigieron a la exposición fotográfica “¡Donde llegan los valientes!”, ubicada en la explanada de la Expoplaza, frente a la Monumental Plaza de Toros, la cual presenta una muestra de fotografías representativas de la tradición taurina, resaltando su valor cultural y artístico dentro de la feria.

Asimismo, la gobernadora y autoridades inauguraron el estand de BYD, donde se exhibe el autobús eléctrico, una de sus innovaciones más recientes en movilidad eléctrica y tecnología sustentable, acercando a las y los visitantes las tendencias del futuro en la industria automotriz.

Finalmente, inauguraron la Expo Industrial, instalada en la megavelaria de Expoplaza, donde se reúnen destacadas empresas como Nissan, Leche San Marcos, Coca-Cola, Balluf, J. M. Romo, entre otras, para promover el desarrollo económico en la región.

En el recorrido inaugural también participaron Enrique Vázquez, diputado federal por Quintana Roo; Antonio Martín del Campo, senador de la República; el diputado Rodrigo Cervantes, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez, secretaria de Cultura del Estado de Chihuahua; Felipe Edibray Gómez Gallegos, secretario de Turismo de Chihuahua; Gerardo Cedillo Bolaños, coordinador Nacional de Artes Visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); Ma. de Jesús Ramírez Castro, directora del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores (IAPAM); Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; capitán segundo de Materiales de Guerra del Ejército mexicano, Raúl Flores Palafox; teniente coronel de la Guardia Nacional, Rey David Quiroz Pavón; Mauricio González, secretario de Turismo del Estado de Aguascalientes; Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, director general del Instituto Cultural de Aguascalientes; Héctor Castorena Esparza, director general del DIF Estatal; Irma González, esposa del presidente del Patronato de la FNSM; Sumi Hamano Yabuta, integrante del jurado dictaminador del 46.º Encuentro Nacional de Arte Joven; Jorge Vallejo, director general BYD México, entre otras autoridades.