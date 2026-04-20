Inauguran Exhibidor Exclusivo de Vinos de Aguascalientes en Chedraui Selecto

Para su Promoción y Venta

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, impulsó este nuevo espacio de comercialización.

Se exhiben 14 etiquetas de vinos locales: Esaú Garza de Vega.

Con la finalidad de fortalecer el posicionamiento de los productos locales y abrir nuevas oportunidades de comercialización para las empresas vitivinícolas de la entidad, se inauguró en la tienda Chedraui Selecto el exhibidor exclusivo para promoción y venta de los vinos de Aguascalientes.

Este nuevo espacio impulsado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), busca impulsar la economía local, promover la identidad regional y generar un modelo escalable que facilite la incorporación de más productores al sector retail.

En su mensaje, Esaú Garza de Vega, titular de la Sedecyt, resaltó que se da un gran paso para que los vinos de Aguascalientes, reconocidos nacional e internacionalmente, ocupen un lugar destacado en una de las principales cadenas comerciales, fortaleciendo la cadena productiva y beneficiando directamente a las familias que viven de esta actividad.

En el nuevo exhibidor, ubicado en la tienda comercial de avenida Luis Donaldo Colosio, se presentan en esta primera etapa 14 etiquetas de vinos locales de las vinícolas Hacienda de Letras, El Secreto, Praön de María, El Aguaje, Bodegas Origen y Santa Elena.

Finalmente, Garza de Vega puntualizó que con esta acción, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso por el desarrollo del sector vitivinícola que tiene más de 1,300 hectáreas de viñedos, de las cuales más de 300 están destinadas a la producción de uva para vino, consolidando así a Aguascalientes como una región vitivinícola de excelencia.