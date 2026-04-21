Crisis Silenciosa de Sedentarismo Golpea a Zacatecas: Ana M. Romo

Seis de Cada 10 Adultos, Físicamente Inactivos, Alerta

Por Miguel Alvarado Valle

Zacatecas enfrenta una crisis silenciosa en materia de activación física que impacta directamente en la salud, la calidad de vida y el desarrollo integral de la población, así lo informó la diputada de Movimiento Ciudadano, Ana María Romo Fonseca, quien advirtió que el sedentarismo se ha normalizado en la vida diaria de miles de personas. Aseveró que no se habla de algo menor; “estamos frente a una realidad que se está agravando en nuestros hogares y comunidades”, expresó.

Romo Fonseca subrayó que los datos oficiales reflejan con claridad la magnitud del problema, ya que de acuerdo con cifras de los Servicios de Salud de Zacatecas, seis de cada diez adultos en el estado son físicamente inactivos, una proporción que calificó como alarmante.

“Esto no sólo evidencia decisiones individuales, sino una falla estructural que debemos atender de inmediato”, explicó, al señalar que la falta de activación física tiene consecuencias directas en el incremento de enfermedades crónicas y en la presión sobre el sistema de salud. Asimismo, inició que apenas el 39.8 por ciento de los adultos realiza actividad física de manera regular, mientras que más de un tercio de niñas, niños y adolescentes en- frenta problemas de sobrepeso u obesidad.

“Estamos comprometiendo el presente y el futuro de nuestras nuevas generaciones. Es una situación que requiere atención urgente desde todos los frentes”, afirmó.

Desde su perspectiva, manifestó que el problema va más allá de las cifras y responde a condiciones sociales y territoriales específicas. Mencionó que en colonias populares y municipios como Fresnillo y Guadalupe, las familias enfrentan largas jornadas laborales, espacios públicos en malas condiciones y escasas oportunidades para ejercitarse.

“Las niñas y niños tienen cada vez menos lugares seguros para jugar, y los adultos mayores viven procesos de aislamiento que deterioran su salud física. El sedentarismo se convierte así en una barrera que limita el bienestar de toda la comunidad”, señaló.

En este contexto, Romo Fonseca hizo énfasis en la responsabilidad de las instituciones, recordando que la Ley General de Cultura Física y Deporte establecen la obligación de promover la activación física, sin embargo, consideró que existe una brecha importante entre lo que dicta la ley y lo que ocurre en la realidad.

Finalmente, la diputada hizo un llamado directo a la Secretaría de Educación y al Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez), para que trabajen de manera coordinada en la implementación de un plan integral que permita recuperar espacios escolares y deportivos, así como garantizar infraestructura adecuada en todas las colonias y municipios.

“No podemos seguir permitiendo que la falta de espacios deportivos sea una forma de abandono institucional. La activación física no es un lujo, es prevención, bienestar y dignidad. Es una responsabilidad que ya no podemos seguir postergando”, concluyó.