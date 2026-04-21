Miles de Productores Serían Afectados si no Regularizan sus Concesiones de Agua: Severiano Zamarrón López

Pide a Autoridades Federales Flexibilizar Trámites

Por Nallely de León Montellano

El representante de la Unión de Pozos Agrícolas, Severiano Zamarrón López, advirtió que el campo zacatecano se acerca a un escenario crítico ante el cierre de programas federales y las dificultades que enfrentan productores para regularizar sus concesiones de agua.

Señaló que, aunque han tenido algunos avances en mesas de trabajo con instancias como Sader y Conagua, el panorama sigue siendo incierto, sobre todo porque los plazos están por vencerse y no todos los productores lograron completar sus trámites.

“Sabemos que mucha gente va a quedar fuera”, reconoció, al explicar que hay casos de productores que no pudieron regularizarse por distintos motivos, desde falta de información hasta problemas legales o administrativos.

Uno de los puntos que más preocupa, dijo, es la renovación de títulos de concesión y el acceso a programas relacionados con el uso de agua para riego, lo que podría dejar a miles de pozos en riesgo de quedar fuera de operación.

Zamarrón López advirtió que las consecuencias podrían empezar a notarse a partir de mayo, cuando las dependencias cierren procesos y los productores se encuentren con puertas cerradas.

Incluso, no descartó que la situación escale a nivel nacional.

“Esto puede detonar en un estallido social”, afirmó, al señalar que no se trata de casos aislados, sino de miles de productores en distintas regiones del país. Ante este panorama, insistió en la necesidad de que las autoridades federales flexibilicen los procesos, particularmente Conagua, Sader y la Comisión Federal de Electricidad, ya que los trámites están interconectados y cualquier bloqueo impacta directamente en la operación del campo.

También hizo un llamado a legisladores federales para que intervengan y, en su caso, impulsen ajustes o prórrogas que permitan a los productores regularizarse sin quedar fuera del sistema. A la par de este escenario administrativo, el representante agrícola alertó sobre afectaciones recientes por condiciones climáticas.

Lluvias acompañadas de granizo ya provocaron pérdidas importantes en distintas zonas del estado. Mencionó el caso de productores en Villa Hidalgo, donde se reportan hasta 200 hectáreas con pérdida total, aunque aseguró que los daños se extienden a varios municipios.

Finalmente, advirtió que los próximos meses serán clave.

“Mayo y junio van a ser decisivos”, dijo, al explicar que en ese periodo se reflejarán tanto los efectos de las nuevas disposiciones en materia de agua como el impacto de la temporada de sequía, que apenas comienza a hacerse presente en el estado.