Muchos Municipios se Desentienden del Manejo Adecuado de Agroplásticos: Susana Rodríguez

Deben Establecer Acuerdos Claros con Ejidos, Señala

Por Nallely de León Montellano

La titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), Susana Rodríguez Márquez, advirtió que el problema de los tiraderos clandestinos en zonas agrícolas, como el caso de Chaparrosa, no es nuevo y está directamente relacionado con el manejo inadecuado de residuos, en particular de los agroplásticos.

Explicó que uno de los principales conflictos radica en la falta de coordinación entre ejidos y ayuntamientos, ya que aunque en algunos casos se facilita el espacio para depositar la basura, no existe una operación adecuada del sitio. Esto provoca que los residuos se acumulen sin control, incrementando riesgos de incendios, filtraciones y contaminación.

Señaló que, a diferencia de la basura doméstica, los desechos agrícolas rebasan la capacidad de cualquier relleno sanitario, ya que no se separan ni se les da un tratamiento específico, lo que complica aún más su manejo.

Rodríguez Márquez subrayó que un tiradero, sea formal o clandestino, debe operar diariamente con maquinaria y cubrirse con material para evitar afectaciones, algo que en muchos municipios no se realiza. Ante este panorama, indicó que una de las salidas es que los gobiernos municipales regularicen la operación de estos espacios y establezcan acuerdos claros con los ejidos para su funcionamiento.

También reconoció que existen empresas capaces de procesar agroplásticos, pero su implementación depende de que los municipios faciliten las condiciones para trabajar de manera conjunta, ya que desde el estado no se puede intervenir de forma unilateral.

Finalmente, señaló que esta problemática no es exclusiva de una sola región, aunque sí se agrava en zonas con alta actividad agrícola como Fresnillo y Villa de Cos, donde la generación de este tipo de residuos es constante.